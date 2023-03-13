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Инициаторы скандальных законопроектов в Грузии объяснили свое решение об их отзыве
Инициаторы скандальных законопроектов в Грузии объяснили свое решение об их отзыве
Организаторы акций протеста в Тбилиси жаждали революции, убежден политик 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T16:29+0400
2023-03-13T16:29+0400
2023-03-13T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Общественное движение "Сила народа" и правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" продемонстрировали свою силу, пойдя на компромисс, а организаторы акций протеста в Тбилиси показали свою слабость, говорится в заявлении общественного движения. С 7 по 10 марта центр Тбилиси был охвачен массовыми акциями протеста. Демонстранты, в основном молодежь и студенты, выступили против принятия законов об "иноагентах", инициированных общественным движением "Сила народа". Законопроекты поддержала и "Грузинская мечта". В результате акций правящая партия приняла решение отозвать оба законопроекта, объяснив его заботой о безопасности протестующих. Как считают в "Силе народа", у лжи оказались "очень короткие ноги", и сегодня многие уже поняли, что законопроект, против которого они выступили без всяких оснований, оказался приемлемым и для Канады, и для Евросоюза, не говоря уже об Америке и Британии. По словам авторов заявления, акции протеста служили открытию в Грузии второго фронта. Когда общество противПротив принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО.И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможно только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям.Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее.Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке>>Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест.В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента.Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ.Последний задержанный на акции протеста в Тбилиси вышел на свободу>>В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь.Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, украина, канада, грузинская мечта, зураб джапаридзе
Инициаторы скандальных законопроектов в Грузии объяснили свое решение об их отзыве
16:29 13.03.2023 (обновлено: 16:40 13.03.2023)
Организаторы акций протеста в Тбилиси жаждали революции, убежден политик
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Общественное движение "Сила народа" и правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" продемонстрировали свою силу, пойдя на компромисс, а организаторы акций протеста в Тбилиси показали свою слабость, говорится в заявлении общественного движения.
С 7 по 10 марта центр Тбилиси был охвачен массовыми акциями протеста. Демонстранты, в основном молодежь и студенты, выступили против принятия законов об "иноагентах", инициированных общественным движением "Сила народа". Законопроекты поддержала и "Грузинская мечта". В результате акций правящая партия приняла решение отозвать оба законопроекта, объяснив его заботой о безопасности протестующих.
"Сила народа" вместе с "Грузинской мечтой" компромиссом показали свою силу, тогда как организаторы акций на Руставели не удавшейся, желаемой ими революцией – слабость", – говорится в заявлении "Силы народа".
Как считают в "Силе народа", у лжи оказались "очень короткие ноги", и сегодня многие уже поняли, что законопроект, против которого они выступили без всяких оснований, оказался приемлемым и для Канады, и для Евросоюза, не говоря уже об Америке и Британии.
По словам авторов заявления, акции протеста служили открытию в Грузии второго фронта.
Когда общество против
Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО.
И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможно только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям.
Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее.
Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест.
В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента.
Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ.
В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь.
Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.