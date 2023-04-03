https://sputnik-georgia.ru/20230403/gruziya-dolzhna-poluchit-status-kandidata-v-chleny-es--prezident-276367850.html

Грузия должна получить статус кандидата в члены ЕС – президент

Грузия должна получить статус кандидата в члены ЕС – президент

Грузия ждет окончательного решения о получении статуса кандидата на вступление в ЕС в конце 2023 года 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T14:49+0400

2023-04-03T14:49+0400

2023-04-03T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз является нашей безальтернативной целью – Грузия должна получить статус, заявила президент Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседа.Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д.По словам президента, за последнее десятилетие Грузия приложила большие усилия на пути к европейской интеграции. Было много успехов, хотя были и трудности, которые есть до сих пор, отметила Зурабишвили. "Сегодня получение статуса страны-кандидата является нашей безальтернативной целью, и я говорю это как президент Грузии и как голос всего грузинского народа. Сегодня грузинское общество консолидировано вокруг идеи интеграции в Евросоюз", – заявила Зурабишвили. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС>>По словам президента, предоставление Грузии европейской перспективы в 2022 году было историческим решением. "Это означало, что географическая стена, которая была возведена между нами и Европой, окончательно рухнула и вопрос, принадлежит Грузия к европейской семье и к европейской перспективе или нет, перед нами больше не стоит. Это очень большое достижение", – подчеркнула она. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Зурабишвили прибыла в Литву с официальным визитом, кроме встречи с президентом, запланированы встречи премьер-министром Ингридой Шимонитес, председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , литва, грузия - ес