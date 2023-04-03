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Хлеб в Грузии подешевеет?
Хлеб в Грузии подешевеет?
У правительства положительные ожидания, тем более что по данному вопросу глава Минсельхоза уже встречался с производителями, заявил премьер 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T16:56+0400
2023-04-03T16:56+0400
2023-04-03T17:10+0400
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ираклий гарибашвили
хлеб
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Стоимость хлеба в Грузии может снизиться на фона падения цен на муку, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. По его словам, у правительства положительные ожидания, тем более что по данному вопросу глава Минсельхоза Отар Шамугия уже встречался с производителями. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу >>Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая между тем является самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, хлеб, цены
грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, хлеб, цены
Хлеб в Грузии подешевеет?
16:56 03.04.2023 (обновлено: 17:10 03.04.2023)
У правительства положительные ожидания, тем более что по данному вопросу глава Минсельхоза уже встречался с производителями, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Стоимость хлеба в Грузии может снизиться на фона падения цен на муку, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари.
"У нас также был разговор с производителями хлеба, и мы ожидаем, что от них тоже будет отражение, поскольку произошло очень значительное снижение цен на муку, это должно отразиться и на ценах на хлеб", – заявил Гарибашвили.
По его словам, у правительства положительные ожидания, тем более что по данному вопросу глава Минсельхоза Отар Шамугия уже встречался с производителями.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки.
Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая между тем является самым крупным поставщиком зерна в Грузию.
По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).