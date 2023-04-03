https://sputnik-georgia.ru/20230403/khleb-v-gruzii-podesheveet-276379140.html

Хлеб в Грузии подешевеет?

Хлеб в Грузии подешевеет?

У правительства положительные ожидания, тем более что по данному вопросу глава Минсельхоза уже встречался с производителями, заявил премьер 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T16:56+0400

2023-04-03T16:56+0400

2023-04-03T17:10+0400

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ираклий гарибашвили

хлеб

цены

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Стоимость хлеба в Грузии может снизиться на фона падения цен на муку, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. По его словам, у правительства положительные ожидания, тем более что по данному вопросу глава Минсельхоза Отар Шамугия уже встречался с производителями. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу >>Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая между тем является самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, хлеб, цены