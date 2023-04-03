https://sputnik-georgia.ru/20230403/narodnyy-zaschitnik-gruzii-predstavil-novykh-zamestiteley-276372239.html
Народный защитник Грузии представил новых заместителей
Народный защитник Грузии представил новых заместителей
Двое заместителей омбудсмена, работающие при Нино Ломджария, ранее уволились 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T15:10+0400
2023-04-03T15:10+0400
2023-04-03T15:33+0400
леван иоселиани
нино ломджария
грузия
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новости
омбудсмен
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани представил своих новых заместителей: ими стали юрист, магистр права Элене Гудушаури и магистр публичного администрирования Натия Джулакидзе. В конце марта заместители народного защитника, работавшие при предшественнице Иоселиани Нино Ломджария, Георгий Бурджанадзе и Эка Схиладзе, сообщили в социальной сети о своем уходе. "Как известно, Георгий Бурджанадзе и Эка Схиладзе покинули посты заместителей народного защитника. Хочу познакомить вас с моими заместителями Элене Гудушаури и Натией Джулакидзе, они обе продолжат работать вместе со мной", – сказал Иоселиани.В парламенте Грузии новый депутат – Туразашвили сменила Иоселиани>>Что касается Тамар Гварамадзе, которая и при Ломджария была первым заместителем народного защитника, то, по словам омбудсмена, она остается на своем посту. Парламент Грузии 7 марта избрал на пост Народного защитника члена оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани. За кандидатуру Иоселиани проголосовали 96 депутатов. Иоселиани будет возглавлять аппарат Народного защитника ближайшие шесть лет. Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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леван иоселиани, нино ломджария, грузия, политика, новости, омбудсмен
леван иоселиани, нино ломджария, грузия, политика, новости, омбудсмен
Народный защитник Грузии представил новых заместителей
15:10 03.04.2023 (обновлено: 15:33 03.04.2023)
Двое заместителей омбудсмена, работающие при Нино Ломджария, ранее уволились
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани представил своих новых заместителей: ими стали юрист, магистр права Элене Гудушаури и магистр публичного администрирования Натия Джулакидзе.
В конце марта заместители народного защитника, работавшие при предшественнице Иоселиани Нино Ломджария, Георгий Бурджанадзе и Эка Схиладзе, сообщили в социальной сети о своем уходе.
"Как известно, Георгий Бурджанадзе и Эка Схиладзе покинули посты заместителей народного защитника. Хочу познакомить вас с моими заместителями Элене Гудушаури и Натией Джулакидзе, они обе продолжат работать вместе со мной", – сказал Иоселиани.
Что касается Тамар Гварамадзе, которая и при Ломджария была первым заместителем народного защитника, то, по словам омбудсмена, она остается на своем посту.
Парламент Грузии 7 марта избрал на пост Народного защитника члена оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани. За кандидатуру Иоселиани проголосовали 96 депутатов. Иоселиани будет возглавлять аппарат Народного защитника ближайшие шесть лет.
Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции.