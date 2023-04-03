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Патриархия Грузии ждет решения украинского народа по ПЦУ – Джагмаидзе
Патриархия Грузии ждет решения украинского народа по ПЦУ – Джагмаидзе
С 2018 года из 114 архиереев всего двое покинули ПЦУ, сообщил грузинский протоиерей 03.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Патриархия Грузии ждет решения украинского народа по поводу Православной церкви Украины, заявил протоиерей, глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе. "Вы должны знать, что указанную церковь, кроме Константинополя, признали всего три церкви. А автокефальной и независимой являются всего 15 церквей, и почему именно на Грузию делается акцент?! Мы ждем решения украинского народа. Пока они сами не могут решить", – заявил Джагмаидзе в передаче "Имеди LIVE". Патриархия Грузии не имеет отношения к акции протеста у посольства Украины в Тбилиси&gt;&gt;Возможно нам трудно представить о каких масштабах идет речь, ведь у церкви, которая юридически подчиняется Москве, 12 тысяч приходов, 16 тысяч священнослужителей, более четырех тысяч монахов, а также 114 архиереев и 262 монастырей, сказал протоиерей. "Из 114 архиереев, это не присланные из России архиереи, а украинские духовные лица, (чтобы мы хорошо понимали) только двое перешли в новую украинскую церковь, которая приняла томос. С 2018 года перешли только два священнослужителя", – подчеркнул Джагмаидзе. На территории Украины в настоящее время действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского Патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры – "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, украина, тбилиси, андрия джагмаидзе, москва, патриархия грузии
грузия, новости, украина, тбилиси, андрия джагмаидзе, москва, патриархия грузии

Патриархия Грузии ждет решения украинского народа по ПЦУ – Джагмаидзе

12:11 03.04.2023 (обновлено: 12:38 03.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerПатриархия Грузии. Стена, огораживающая двор здания
Патриархия Грузии. Стена, огораживающая двор здания - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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С 2018 года из 114 архиереев всего двое покинули ПЦУ, сообщил грузинский протоиерей
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Патриархия Грузии ждет решения украинского народа по поводу Православной церкви Украины, заявил протоиерей, глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
"Вы должны знать, что указанную церковь, кроме Константинополя, признали всего три церкви. А автокефальной и независимой являются всего 15 церквей, и почему именно на Грузию делается акцент?! Мы ждем решения украинского народа. Пока они сами не могут решить", – заявил Джагмаидзе в передаче "Имеди LIVE".
Патриархия Грузии не имеет отношения к акции протеста у посольства Украины в Тбилиси>>
Возможно нам трудно представить о каких масштабах идет речь, ведь у церкви, которая юридически подчиняется Москве, 12 тысяч приходов, 16 тысяч священнослужителей, более четырех тысяч монахов, а также 114 архиереев и 262 монастырей, сказал протоиерей.
"Из 114 архиереев, это не присланные из России архиереи, а украинские духовные лица, (чтобы мы хорошо понимали) только двое перешли в новую украинскую церковь, которая приняла томос. С 2018 года перешли только два священнослужителя", – подчеркнул Джагмаидзе.
На территории Украины в настоящее время действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского Патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры – "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
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