https://sputnik-georgia.ru/20230403/podvodnye-fermy-dlya-vyraschivaniya-ryb-i-moreproduktov-poyavyatsya-v-trekh-regionakh-gruzii-276390225.html

Подводные фермы для выращивания рыб и морепродуктов появятся в трех регионах Грузии

Подводные фермы для выращивания рыб и морепродуктов появятся в трех регионах Грузии

Привлечение крупных инвестиций в развитие аквакультуры даст возможность производить десятки тысяч тонн рыбы и различных видов морепродуктов, заявил министр 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T23:54+0400

2023-04-03T23:54+0400

2023-04-03T23:55+0400

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отар шамугия

рыба

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Для создания ферм морской аквакультуры выделено восемь локаций на побережьях Аджарии, Самегрело и Гурии, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства. Правительство Грузии утвердило проект постановления "Об утверждении зон, отведенных для аквакультуры в морских водах Грузии". Определение зон будет способствовать развитию отрасли аквакультуры в стране, привлечению инвестиций и занятости местного населения. Как отметил министр, развитие сектора аквакультуры имеет большой потенциал. После утверждения проекта зон планируется определение дополнительных разрешительных условий на основе рассмотрения планов управления зоной и предложений инвесторов, а также выдача разрешений на занятие аквакультурой в соответствии с законодательством. По словам Шамугия, это создаст возможность для привлечения крупных инвестиций в развитие аквакультуры, что означает возможность производить десятки тысяч тонн рыбы и различных видов морепродуктов и, шаг за шагом, использовать экспортный потенциал в сотни миллионов долларов. Грузия планирует развить аквакультуру в черноморском регионе >>"Я думаю, что у нас есть возможность и мы должны сделать все, чтобы производить больше продукции, чтобы в первую очередь удовлетворить спрос на местном рынке, трудоустроить больше людей и, конечно же, значительно увеличить экспортные возможности", – сказал Шамугия. Согласно Закону Грузии "Об аквакультуре" производство аквакультуры в морских водах допускается только в зонах, предназначенных для аквакультуры, которые утверждаются правительством Грузии в рамках планирования пространства специальной экономической зоны с учетом научных, социальных, экономических, экологических и других факторов. Зоны аквакультуры, представленные проектом, не включают в себя охраняемые или запрещенные морские территории. Аквакультурные хозяйства Грузии сократили производство рыбы >>Основные рекомендации для зон аквакультуры были подготовлены в тесном сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (FAO) и Европейским союзом, а также с участием международных экспертов и привлечением заинтересованных сторон. Аквакультура – это разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , рыба