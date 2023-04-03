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Пожар в гостинице центре Тбилиси – обвиняемого оставили под стражей

Пожар в гостинице центре Тбилиси – обвиняемого оставили под стражей

Обвиняемый в поджоге гостинцы воспользовался правом хранить молчание 03.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Обвиняемому в поджоге гостиницы "Амбассадор" в центре Тбилиси суд в качестве меры пресечения избрал тюремное заключение, сообщает телеканал "Рустави 2".Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад.На заседании в Тбилисском городском суде присутствовал сам обвиняемый Анзор Ломидзе, на данном этапе он пользуется правом хранить молчание. В ответ на вопрос судьи 28-летний обвиняемый сказал лишь то, что имеет только среднее образование, в прошлом жил в районе Темка в Тбилиси, но сейчас у него нет жилья.Как сообщают грузинские СМИ, у мужчины проблемы с психикой. Пожар в гостинице центре Тбилиси – задержанному предъявили обвинение>>По данным следствия, мужчина, который был постояльцем отеля, устроил пожар, который перекинулся на третий и четвертый этажи гостиницы. Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам.Ранее в СМИ распространилась версия, что поджог устроил посетитель казино, проигравший крупную сумму денег. Однако адвокат Ломидзе эту информацию отрицает. Уголовное дело ведется по статье "Повреждение или уничтожение имущества путем поджога". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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