https://sputnik-georgia.ru/20230403/preduprezhdenie-pered-verbnym-voskresenem-kontrol-za-vyrubkoy-samshita-uzhestochen-276357856.html

Предупреждение перед Вербным воскресеньем: контроль за вырубкой самшита ужесточен

Предупреждение перед Вербным воскресеньем: контроль за вырубкой самшита ужесточен

В этом году православные празднуют Вербное воскресенье, или Бзоба по-грузински, 2 апреля 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T11:46+0400

2023-04-03T11:46+0400

2023-04-03T11:54+0400

грузия

новости

национальное лесное агентство

вербное воскресенье

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита из-за приближения православного праздника – Вербного воскресенья, говорится в заявлении ведомства. Православные в Грузии в Вербное воскресенье освящают колхидский самшит (бза на грузинском) также как и вербу. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уже годы проводит кампанию "Не руби дерево". Эта кампания становится особенно активной перед праздником, поскольку колхидский самшит включен в Красную книгу. Экипажи департамента по надзору за окружающей средой будут круглосуточно патрулировать по всей стране, особенно в тех местах, где последние годы незаконно добывали и продавали колхидский самшит в больших количествах. Размер штрафов за вырубку самшита составит от 500 до 1 000 лари. В случае, если ущерб окружающей среде превысит 1 000 лари, дело квалифицируется как уголовное. Какого числа празднуют Вербное воскресенье 2023? Церковный календарь>>В последние годы особой проблемой в стране по прежнему является высыхание самшита. Помимо болезнетворного гриба, опасность для самшитовых рощ представляет инвазивный вредитель – самшитовая аллура. Высыхание самшита было замечено в Грузии в 2009 году в Аджарии. Затем уже заболевание заметили в Гурии и Самгрело - Земо Сванети. Для сохранения колхидского самшита в Грузии Национальное лесное агентство обрабатывает биологическим препаратом территории в регионах Западной Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Гуриа и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. Обработка биологическим препаратом в 2016 и 2017 годах уже принесла результаты: колхидский самшит начал восстанавливаться, а количество вредителей сократилось.Государство допускает реализацию самшита, выведенного только в частных рассадниках или на искусственных плантациях при наличии специальной справки, которую выдают представители органов местной власти. Департамент по надзору за окружающей средой призывает население не нарушать закон. В случае выявления правонарушения ведомство просит граждан обращаться по номеру горячей линии – 153. Звонок бесплатный, анонимность будет защищена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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