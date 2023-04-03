https://sputnik-georgia.ru/20230403/proekt-zakona-o-deoligarkhizatsii-mozhet-otpravitsya-v-venetsianskuyu-komissiyu-povtorno-276350292.html

Проект закона "О деолигархизации" может отправиться в Венецианскую комиссию повторно

Проект закона "О деолигархизации" может отправиться в Венецианскую комиссию повторно

Не исключено, что откорректированный законопроект будет повторно отправлен в Венецианскую комиссию, заявил лидер правящей партии 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T08:32+0400

2023-04-03T08:32+0400

2023-04-03T09:35+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Проект закона "О деолигархизации" может быть отправлен на рассмотрениt Венецианской комиссии после внесения в него правок во время обсуждения на комитетских слушаниях парламента Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы – уже рассматривала принятый парламентом Грузии в двух чтениях законопроект и заявила о рисках нарушения Европейской конвенции по правам человека. Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.По его словам, депутаты общались по этому поводу с международными партнерами, которые проявили интерес повторного рассмотрения уже откорректированного документа.Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс.В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей.Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними.Грузинский закон об олигархах: чем недовольна Венецианская комиссия>>Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не раз заявляли, что они создали аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза.Что принял парламентСогласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него.В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, грузинская мечта