https://sputnik-georgia.ru/20230403/proekt-zakona-o-deoligarkhizatsii-mozhet-otpravitsya-v-venetsianskuyu-komissiyu-povtorno-276350292.html
Проект закона "О деолигархизации" может отправиться в Венецианскую комиссию повторно
Проект закона "О деолигархизации" может отправиться в Венецианскую комиссию повторно
Не исключено, что откорректированный законопроект будет повторно отправлен в Венецианскую комиссию, заявил лидер правящей партии 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T08:32+0400
2023-04-03T08:32+0400
2023-04-03T09:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Проект закона "О деолигархизации" может быть отправлен на рассмотрениt Венецианской комиссии после внесения в него правок во время обсуждения на комитетских слушаниях парламента Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы – уже рассматривала принятый парламентом Грузии в двух чтениях законопроект и заявила о рисках нарушения Европейской конвенции по правам человека. Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.По его словам, депутаты общались по этому поводу с международными партнерами, которые проявили интерес повторного рассмотрения уже откорректированного документа.Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс.В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей.Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними.Грузинский закон об олигархах: чем недовольна Венецианская комиссия>>Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не раз заявляли, что они создали аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза.Что принял парламентСогласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него.В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, грузинская мечта
в мире, новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, грузинская мечта
Проект закона "О деолигархизации" может отправиться в Венецианскую комиссию повторно
08:32 03.04.2023 (обновлено: 09:35 03.04.2023)
Не исключено, что откорректированный законопроект будет повторно отправлен в Венецианскую комиссию, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Проект закона "О деолигархизации" может быть отправлен на рассмотрениt Венецианской комиссии после внесения в него правок во время обсуждения на комитетских слушаниях парламента Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы – уже рассматривала принятый парламентом Грузии в двух чтениях законопроект и заявила о рисках нарушения Европейской конвенции по правам человека. Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"В ближайшее время, примерно через две недели, обсуждение этого законопроекта возобновится в парламентских комитетах. После этого, до возобновления обсуждения в пленарном формате, можно направить законопроект в Венецианскую комиссию", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, депутаты общались по этому поводу с международными партнерами, которые проявили интерес повторного рассмотрения уже откорректированного документа.
Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс.
В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей.
Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними.
Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не раз заявляли, что они создали аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза.
Что принял парламент
Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:
участие в политической жизни;
бенефициарное владение компанией, которая занимает на рынке доминантное положение или сохраняет, или улучшает его в течение года;
размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.
Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него.
В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.
Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.