https://sputnik-georgia.ru/20230403/programma-razvitiya-dlya-detey-s-autizmom-v-tbilisi-rasshirilas-276382056.html

Программа развития для детей с аутизмом в Тбилиси расширилась

Программа развития для детей с аутизмом в Тбилиси расширилась

В феврале стало известно, что количество детей с аутизмом, которые смогут подключиться к программе развития мэрии Тбилиси, будет увеличено 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T17:56+0400

2023-04-03T17:56+0400

2023-04-03T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. К "Программе абилитации детей с нарушением аутистического спектра" мэрии Тбилиси присоединились еще 300 детей и подростков, сообщили в мэрии Тбилиси. Аутизм — это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам.На сегодняшний день необходимые сеансы с помощью программы мэрии Тбилиси получают 1 850 бенефициаров. Бюджет программы составляет более 7,3 миллиона лари (2,8 миллиона долларов). С апреля этого года бенефициары ежемесячно будут получать вместо 400 лари (около 160 долларов) 450 лари (около 180 долларов). Глава городской службы мэрии Тбилиси по вопросам здравоохранения и социальной службы Гела Чивиашвили и председатель комиссии по социальным вопросам и вопросам защиты здравоохранения тбилисского сакребуло (совещательный орган) Зураб Чиквиладзе посетили реабилитационный центр "Пазл". Гости побывали на выставке работ детей, включенных в программу, и осмотрели новые помещения, необходимые для разных терапевтических сеансов. Параллельно с увеличением количества бенефициаров увеличилось и количество тех учреждений, которые предоставляют данный сервис. На данный момент программу мэрии предоставляет девять учреждений.Программ для детей с аутизмомПрограмма распространяется на детей с аутизмом в возрасте от двух до 18 лет. Она включает 20 часов терапии в месяц, из них 16 часов – поведенческая терапия, остальное время по выбору: терапия речи, оккупационная терапия (терапия повседневными занятиями – ред.) и другое. В 2015 году, когда только началось осуществление программы, количество бенефициаров составляло 325 человек, а сервисы предоставляли всего два учреждения. Бюджет программы составлял полмиллиона лари. Как Грузия помогает больным аутизмом – письмо премьера страны>>Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно с ними обращаться. В 2013 году министерство образования и науки Грузии открыло в государственных школах страны интегрированные классы в рамках программы "Содействия инклюзивному обучению". С тех пор специалисты работают над улучшением модели. Специалисты Института развития ребенка Государственного университета Ильи разработали новую модель обучения детей с аутизмом, которую в пилотном режиме осуществили в государственной школе №55 в Тбилиси. Данная модель подразумевает использование различных вспомогательных образовательных ресурсов среди учеников, страдающих аутизмом. Главной задачей специалистов, работающих с такими детьми, является подобрать ключ общения с ними, заинтересовать их учебным процессом и окружающим миром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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