https://sputnik-georgia.ru/20230403/rossiya-snizit-eksportnye-poshliny-na-pshenitsu-276350023.html

Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу

Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 03.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу с 5 апреля.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 апреля включительно снизится до 5179,4 рубля за тонну, ячменя – до 799,4 рубля, на вывоз кукурузы – увеличится до 2943,6 рубля за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 марта по 4 апреля включительно составляет 5409,6 рубля за тонну, на экспорт ячменя – 3245,3 рубля, на вывоз кукурузы – 2885 рублей за тонну, передает РИА Новости.Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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