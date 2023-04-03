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Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу
Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T08:02+0400
2023-04-03T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу с 5 апреля.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 апреля включительно снизится до 5179,4 рубля за тонну, ячменя – до 799,4 рубля, на вывоз кукурузы – увеличится до 2943,6 рубля за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 марта по 4 апреля включительно составляет 5409,6 рубля за тонну, на экспорт ячменя – 3245,3 рубля, на вывоз кукурузы – 2885 рублей за тонну, передает РИА Новости.Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, экономика, новости, в мире, зерно
Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу
08:02 03.04.2023 (обновлено: 09:36 03.04.2023)
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу с 5 апреля.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 апреля включительно снизится до 5179,4 рубля за тонну, ячменя – до 799,4 рубля, на вывоз кукурузы – увеличится до 2943,6 рубля за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 марта по 4 апреля включительно составляет 5409,6 рубля за тонну, на экспорт ячменя – 3245,3 рубля, на вывоз кукурузы – 2885 рублей за тонну, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.