https://sputnik-georgia.ru/20230403/seks-s-nesovershennoletney-rodstvennitsey---prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-276381050.html

Секс с несовершеннолетней родственницей – прокуратура Грузии предъявила обвинение

Секс с несовершеннолетней родственницей – прокуратура Грузии предъявила обвинение

Обвиняемому грозит от семи лет лишения свободы 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T17:36+0400

2023-04-03T17:36+0400

2023-04-03T17:39+0400

происшествия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине за сексуальную связь с лицом, не достигшим 16 лет, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате расследования установлено, что обвиняемый в разное время вступал в сексуальную связь с потерпевшей. Правоохранители задержали мужчину 31 марта. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 140 УК Грузии "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит от семи лет лишения свободы. Мужчина задержан в Кахети за секс со своей 13-летней родственницей – СМИ>>На основании ходатайства прокуратуры суд избрал для задержанного тюремное заключение в качестве меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. По информации СМИ, жертве 13 лет. Она живет в регионе Кахети вместе с бабушкой в частном доме. Их 25-летний родственник арендовал у них комнату. В течение года он систематически вступал с жертвой в сексуальный контакт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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