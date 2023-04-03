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Секс с несовершеннолетней родственницей – прокуратура Грузии предъявила обвинение
Секс с несовершеннолетней родственницей – прокуратура Грузии предъявила обвинение
Обвиняемому грозит от семи лет лишения свободы 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T17:36+0400
2023-04-03T17:36+0400
2023-04-03T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине за сексуальную связь с лицом, не достигшим 16 лет, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате расследования установлено, что обвиняемый в разное время вступал в сексуальную связь с потерпевшей. Правоохранители задержали мужчину 31 марта. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 140 УК Грузии "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит от семи лет лишения свободы. Мужчина задержан в Кахети за секс со своей 13-летней родственницей – СМИ>>На основании ходатайства прокуратуры суд избрал для задержанного тюремное заключение в качестве меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. По информации СМИ, жертве 13 лет. Она живет в регионе Кахети вместе с бабушкой в частном доме. Их 25-летний родственник арендовал у них комнату. В течение года он систематически вступал с жертвой в сексуальный контакт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Секс с несовершеннолетней родственницей – прокуратура Грузии предъявила обвинение
17:36 03.04.2023 (обновлено: 17:39 03.04.2023)
Обвиняемому грозит от семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине за сексуальную связь с лицом, не достигшим 16 лет, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате расследования
установлено, что обвиняемый в разное время вступал в сексуальную связь с потерпевшей.
Правоохранители задержали мужчину 31 марта. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 140 УК Грузии "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит от семи лет лишения свободы.
На основании ходатайства прокуратуры суд избрал для задержанного тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
По информации СМИ, жертве 13 лет. Она живет в регионе Кахети вместе с бабушкой в частном доме. Их 25-летний родственник арендовал у них комнату. В течение года он систематически вступал с жертвой в сексуальный контакт.