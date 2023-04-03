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Страны ОПЕК дополнительно снизят добычу нефти

Страны ОПЕК дополнительно снизят добычу нефти

Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T10:02+0400

2023-04-03T10:02+0400

2023-04-03T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Дополнительное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран ОПЕК+, без учета России оценивается в свыше 1,1 миллиона баррелей в сутки, сообщило РИА Новости.Третий собеседник отметил, что среди стран, которые приняли решение о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан.Как ранее заявило Минэнерго Саудовской Аравии, королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак – на 211 тысяч, Кувейт – на 128 тысяч, Оман – на 40 тысяч, Алжир – на 48 тысяч.Еврокомиссия не будет пересматривать "потолок цен" на нефть из России >>В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на пять процентов на фоне решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу, свидетельствуют данные торгов.К 1:07 (мск) майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 7,12%, до 81,09 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 1:18 (мск) росла на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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