https://sputnik-georgia.ru/20230403/vlasti-gruzii-mogut-dosrochno-otmenit-zapret-na-eksport-pshenitsy---ministr-276387258.html

Власти Грузии могут досрочно отменить запрет на экспорт пшеницы – министр

Власти Грузии могут досрочно отменить запрет на экспорт пшеницы – министр

Запрет на экспорт пшеницы в Грузии действует по решению правительства с 4 июля 2022 года до 1 июля 2023 года 03.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Запрет на экспорт грузинской пшеницы будет отменен раньше времени в условиях отсутствия рисков самообеспеченности и продовольственной безопасности, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства. По распоряжению правительства Грузия прекратила экспорт пшеницы и ячменя 4 июля 2022 года до 1 июля 2023 года. Решение о запрете экспорта было принято исходя из проблем с безопасностью продовольствия, связанных с событиями на Украине. Как отметил Шамугия, данное решение поможет фермерам продавать имеющуюся у них пшеницу в свободном торговом пространстве. По информации министра, уже с завтрашнего дня начнется работа над соответствующим постановлением правительства. Кроме того, министр отметил, что решение о запрете с учетом продовольственных рисков в прошлом году было оправданным. В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу >>В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы в последние годы завозили из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна, так как ее стоимость самая выгодная для Грузии. На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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