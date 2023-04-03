https://sputnik-georgia.ru/20230403/zavershaetsya-registratsiya-na-edinye-natsionalnye-ekzameny-v-gruzii-276353650.html

Завершается регистрация на Единые национальные экзамены в Грузии

Завершается регистрация на Единые национальные экзамены в Грузии

После 3 апреля зарегестрироваться для участия в ЕНЭ в этом году будет невозможно 03.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы Грузии завершается 3 апреля, в 18:00, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Для того, чтобы в Грузии стать студентом, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору.Желающие сдать ЕНЭ должны своевременно пройти регистрацию, предупреждают в Национальном центре экзаменов и оценок, иначе у них не будет такой возможности до следующего года. Процесс регистрации на экзамены стартовал не только для абитуриентов, но и для студентов, желающих поступить в магистратуру; для студентов, желающих получить или увеличить государственный грант для оплаты обучения в вузе, регистрация началась 2 марта 2023 года.Единые национальные экзаменыКак и в предыдущие годы, процесс регистрации проходит в несколько этапов. На основном этапе регистрации, то есть до вечера 3 апреля, желающие сдать экзамены должны ввести на сайте Национального центра оценок и экзаменов свои личные данные, выбрать город, где будут их сдавать, и предметы для сдачи. По выбору можно сдать такие предметы, как литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.Отмененный с 2020 года предмет "общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует тот или иной университет.После 3 апреля зарегистрироваться для участия в ЕНЭ уже невозможно. Однако до 13 апреля, 18:00, можно изменить или добавить предмет, а также изменить язык сдачи экзаменов. Программу поступления в вузы Грузии для этнических меньшинств могут продлить>>Экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустав, Телави, Хуло и Амбролаури.Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара).Перед регистрацией абитуриенты должны ознакомиться с электронным сборником "Справочник для абитуриентов", опубликованном на сайте центра. Здесь представлена детальная информация, связанная с экзаменами: это новшества, список образовательных программ, часто задаваемые вопросы и важные темы, касающиеся экзаменационного процесса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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