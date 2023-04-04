https://sputnik-georgia.ru/20230404/byvshiy-vysokopostavlennyy-chinovnik-sgb-gruzii-provedet-pyat-let-v-tyurme-276424540.html

Бывший высокопоставленный чиновник СГБ Грузии проведет пять лет в тюрьме

Бывший высокопоставленный чиновник СГБ Грузии проведет пять лет в тюрьме

Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны и превышении служебных полномочий 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T18:26+0400

2023-04-04T18:26+0400

2023-04-04T18:29+0400

грузия

новости

происшествия

иосиф гогашвили

сгб

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал бывшего первого заместителя главы СГБ Иосифа Гогашвили виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пяти годам лишения свободы. Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны, превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении и распространении персональных данных с использованием своего служебного положения, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В результате проведенного СГБ расследования установлено, что Иосиф Гогашвили в период работы на различных руководящих должностях в СГБ в 2015-2018 годах имел доступ к информации, содержащей государственную тайну, а также личным и персональным данным. На суде подтвердилось, что он, превысив свои служебные полномочия, вынес вышеперечисленные данные с работы в личных целях и хранил у себя дома. Часть информации была распространена публично при участии Гогашвили, что нарушило конституционные права граждан и вызвало значительный ущерб. Эксперты оценивают опечатанное имущество экс-чиновника СГБ Грузии >>Кроме того, часть секретной информации, незаконно вынесенной из Службы государственной безопасности, Гогашвили передал другому лицу и тем самым умышленно разгласил государственную тайну.На суде также было установлено, что Иосиф Гогашвили незаконно приобрел пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, два из которых не были зарегистрированы, а три единицы были оформлены на имя близкого родственника Гогашвили, которые он также незаконно хранил в своем доме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, сгб, тбилисский городской суд