Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230404/byvshiy-vysokopostavlennyy-chinovnik-sgb-gruzii-provedet-pyat-let-v-tyurme-276424540.html
Бывший высокопоставленный чиновник СГБ Грузии проведет пять лет в тюрьме
Бывший высокопоставленный чиновник СГБ Грузии проведет пять лет в тюрьме
Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны и превышении служебных полномочий 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T18:26+0400
2023-04-04T18:29+0400
грузия
новости
происшествия
иосиф гогашвили
сгб
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494559_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_27d1776c0c63a952d5a1ea787d418a51.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал бывшего первого заместителя главы СГБ Иосифа Гогашвили виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пяти годам лишения свободы. Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны, превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении и распространении персональных данных с использованием своего служебного положения, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В результате проведенного СГБ расследования установлено, что Иосиф Гогашвили в период работы на различных руководящих должностях в СГБ в 2015-2018 годах имел доступ к информации, содержащей государственную тайну, а также личным и персональным данным. На суде подтвердилось, что он, превысив свои служебные полномочия, вынес вышеперечисленные данные с работы в личных целях и хранил у себя дома. Часть информации была распространена публично при участии Гогашвили, что нарушило конституционные права граждан и вызвало значительный ущерб. Эксперты оценивают опечатанное имущество экс-чиновника СГБ Грузии &gt;&gt;Кроме того, часть секретной информации, незаконно вынесенной из Службы государственной безопасности, Гогашвили передал другому лицу и тем самым умышленно разгласил государственную тайну.На суде также было установлено, что Иосиф Гогашвили незаконно приобрел пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, два из которых не были зарегистрированы, а три единицы были оформлены на имя близкого родственника Гогашвили, которые он также незаконно хранил в своем доме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494559_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_cb7d037494430b01ebdbbc0f99a7efc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, сгб, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, сгб, тбилисский городской суд

Бывший высокопоставленный чиновник СГБ Грузии проведет пять лет в тюрьме

18:26 04.04.2023 (обновлено: 18:29 04.04.2023)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
НовостиTelegram
Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны и превышении служебных полномочий
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал бывшего первого заместителя главы СГБ Иосифа Гогашвили виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пяти годам лишения свободы.
Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны, превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении и распространении персональных данных с использованием своего служебного положения, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

"У нас было множество улик, и явно подтвердилось, что он совершил преступления", – сказал прокурор по делу Ираклий Маршания журналистам после суда.

В результате проведенного СГБ расследования установлено, что Иосиф Гогашвили в период работы на различных руководящих должностях в СГБ в 2015-2018 годах имел доступ к информации, содержащей государственную тайну, а также личным и персональным данным.
На суде подтвердилось, что он, превысив свои служебные полномочия, вынес вышеперечисленные данные с работы в личных целях и хранил у себя дома. Часть информации была распространена публично при участии Гогашвили, что нарушило конституционные права граждан и вызвало значительный ущерб.
Эксперты оценивают опечатанное имущество экс-чиновника СГБ Грузии >>
Кроме того, часть секретной информации, незаконно вынесенной из Службы государственной безопасности, Гогашвили передал другому лицу и тем самым умышленно разгласил государственную тайну.
На суде также было установлено, что Иосиф Гогашвили незаконно приобрел пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, два из которых не были зарегистрированы, а три единицы были оформлены на имя близкого родственника Гогашвили, которые он также незаконно хранил в своем доме.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0