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Бывший высокопоставленный чиновник СГБ Грузии проведет пять лет в тюрьме
Бывший высокопоставленный чиновник СГБ Грузии проведет пять лет в тюрьме
Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны и превышении служебных полномочий 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T18:26+0400
2023-04-04T18:26+0400
2023-04-04T18:29+0400
грузия
новости
происшествия
иосиф гогашвили
сгб
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал бывшего первого заместителя главы СГБ Иосифа Гогашвили виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пяти годам лишения свободы. Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны, превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении и распространении персональных данных с использованием своего служебного положения, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В результате проведенного СГБ расследования установлено, что Иосиф Гогашвили в период работы на различных руководящих должностях в СГБ в 2015-2018 годах имел доступ к информации, содержащей государственную тайну, а также личным и персональным данным. На суде подтвердилось, что он, превысив свои служебные полномочия, вынес вышеперечисленные данные с работы в личных целях и хранил у себя дома. Часть информации была распространена публично при участии Гогашвили, что нарушило конституционные права граждан и вызвало значительный ущерб. Эксперты оценивают опечатанное имущество экс-чиновника СГБ Грузии >>Кроме того, часть секретной информации, незаконно вынесенной из Службы государственной безопасности, Гогашвили передал другому лицу и тем самым умышленно разгласил государственную тайну.На суде также было установлено, что Иосиф Гогашвили незаконно приобрел пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, два из которых не были зарегистрированы, а три единицы были оформлены на имя близкого родственника Гогашвили, которые он также незаконно хранил в своем доме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, сгб, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, сгб, тбилисский городской суд
Бывший высокопоставленный чиновник СГБ Грузии проведет пять лет в тюрьме
18:26 04.04.2023 (обновлено: 18:29 04.04.2023)
Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны и превышении служебных полномочий
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал бывшего первого заместителя главы СГБ Иосифа Гогашвили виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пяти годам лишения свободы.
Гогашвили признали виновным в разглашении государственной тайны, превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении и распространении персональных данных с использованием своего служебного положения, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
"У нас было множество улик, и явно подтвердилось, что он совершил преступления", – сказал прокурор по делу Ираклий Маршания журналистам после суда.
В результате проведенного СГБ расследования установлено, что Иосиф Гогашвили в период работы на различных руководящих должностях в СГБ в 2015-2018 годах имел доступ к информации, содержащей государственную тайну, а также личным и персональным данным.
На суде подтвердилось, что он, превысив свои служебные полномочия, вынес вышеперечисленные данные с работы в личных целях и хранил у себя дома. Часть информации была распространена публично при участии Гогашвили, что нарушило конституционные права граждан и вызвало значительный ущерб.
Кроме того, часть секретной информации, незаконно вынесенной из Службы государственной безопасности, Гогашвили передал другому лицу и тем самым умышленно разгласил государственную тайну.
На суде также было установлено, что Иосиф Гогашвили незаконно приобрел пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, два из которых не были зарегистрированы, а три единицы были оформлены на имя близкого родственника Гогашвили, которые он также незаконно хранил в своем доме.