https://sputnik-georgia.ru/20221021/eksperty-otsenivayut-opechatannoe-imuschestvo-eks-chinovnika-sgb-gruzii-271542909.html

Эксперты оценивают опечатанное имущество экс-чиновника СГБ Грузии

Эксперты оценивают опечатанное имущество экс-чиновника СГБ Грузии

Арест наложен на 34 земельных участка общей площадью 443,9 гектара, четыре квартиры и гостиницу в Сигнахи 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Эксперты Национального бюро экспертизы на основании решения суда производят оценку арестованного ранее имущества экс-замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили.Об аресте имущества в рамках расследуемого агентством дела об отмывании денег антикоррупционное агентство СГБ Грузии сообщило в конце сентября.Экспертиза была назначена сразу после ареста имущества, но семья и родные Гогашвили не дали экспертам его оценить. Сейчас оценка производится на основании решения суда.Экс-чиновник СГБ Грузии Сосо Гогашвили останется в тюрьме на время следствия >>Агентство арестовало имущество Гогашвили, его семьи и окружения.На данный момент арестованы 34 земельных участка общей площадью 443,9 гектара в Тбилиси, Кахети, Хони, Марткопи и Бакуриани, четыре квартиры и гостиница в Сигнахи.Также арест наложен на 13 автомобилей, три единицы сельхозтехники, три единицы мототехники и 15 единиц оружия.Гогашвили был замглавы СГБ Грузии в 2015-2018 годы.Спецслужба приступила к расследованию задержания экс-чиновника СГБ Грузии >>В заключении Гогашвили находится с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Позже ему было предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны.Обвинение в отмывании денег ему предъявлено не было. Детали дела пока неизвестны, СГБ на данном этапе ограничилось лишь обнародованием информации об арестованном имуществе.Семья Гогашвили считает его арест политическим. За день до задержания экс-чиновник написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Экс-начальника охраны Сосо Гогашвили выпустили под залог >>После помещения под арест Гогашвили периодически делает заявления с обвинениями в адрес властей Грузии. Одним из последних было обвинение главы МВД Вахтанга Гомелаури в связях с ФСБ России, а также об оказании Службой госбезопасности давления на судей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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