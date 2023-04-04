https://sputnik-georgia.ru/20230404/chitateli-sputnik-gruziya-otsenili-vystuplenie-prezidenta-v-parlamente--rezultaty-oprosa-276422294.html

Читатели Sputnik Грузия оценили выступление президента в парламенте – результаты опроса

Читатели Sputnik Грузия оценили выступление президента в парламенте – результаты опроса

В своем выступлении президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию 04.04.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

саломе зурабишвили

политика

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Большинство читателей сайта Sputnik Грузия не разделяют мнение президента страны Саломе Зурабишвили, озвученное во время выступления в парламенте. Согласно результатам опроса, с главой грузинского государства не согласны 62,4% читателей сайта, в то время как полностью согласны с тезисами президента лишь 15,6%. Ежегодный доклад Зурабишвили в законодательном органе не слушали и не читали 14,9% участников опроса. Частично согласны с тезисами грузинского президента лишь 7,1%. Депутат сравнил выступление президента Грузии в парламенте с речами оппозиционеров>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления перед депутатами парламента Грузии с ежегодным докладом обвинила правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в изменении прозападного курса страны. В своем выступлении Зурабишвили подчеркнула, что с момента вступления в должность президента Грузии (декабрь 2018 года) использовала все доступные ей возможности – личные контакты, связи, официальные визиты, международные трибуны и международные СМИ, чтобы "защищать и укреплять европейские устремления и достижения Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, саломе зурабишвили , политика