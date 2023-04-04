https://sputnik-georgia.ru/20230404/kadrovye-perestanovki-v-parlamente-gruzii--smenilis-glavy-dvukh-komitetov-276428060.html
Кадровые перестановки в парламенте Грузии – сменились главы двух комитетов
Кадровые перестановки в парламенте Грузии – сменились главы двух комитетов
Места глав комитетов стали вакантными после того, как 24 марта досрочно были прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари и Ираклия Ковзанадзе 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T21:35+0400
2023-04-04T21:35+0400
2023-04-04T21:35+0400
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политика
новости
георгий амилахвари
ираклий ковзанадзе
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседание избрал новых председателей сразу двух комитетов – образования и науки, а также финансово-бюджетного. Места глав комитетов стали вакантными после того, как 24 марта досрочно были прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари и Ираклия Ковзанадзе. Руководить парламентским комитетом образования и науки вместо Амилахвари будет Гиви Миканадзе, а финансово-бюджетный комитет вместо Ковзанадзе возглавил Паата Квижинадзе. Пять новых депутатов приступят к работе в парламенте Грузии >>За обоих кандидатов проголосовали 85 членов парламента. Депутатские полномочия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии. Что касается Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, георгий амилахвари, ираклий ковзанадзе, парламент грузии
грузия, политика, новости, георгий амилахвари, ираклий ковзанадзе, парламент грузии
Кадровые перестановки в парламенте Грузии – сменились главы двух комитетов
Места глав комитетов стали вакантными после того, как 24 марта досрочно были прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари и Ираклия Ковзанадзе
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседание избрал новых председателей сразу двух комитетов – образования и науки, а также финансово-бюджетного.
Места глав комитетов стали вакантными после того, как 24 марта досрочно были прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари и Ираклия Ковзанадзе.
Руководить парламентским комитетом образования и науки вместо Амилахвари будет Гиви Миканадзе, а финансово-бюджетный комитет вместо Ковзанадзе возглавил Паата Квижинадзе.
За обоих кандидатов проголосовали 85 членов парламента.
Депутатские полномочия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии.
Что касается Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата.