https://sputnik-georgia.ru/20230404/pyat-novykh-deputatov-pristupyat-k-rabote-v-parlamente-gruzii-276422594.html

Пять новых депутатов приступят к работе в парламенте Грузии

Пять новых депутатов приступят к работе в парламенте Грузии

В рядах правящей партии Грузии произошли перестановки 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T17:39+0400

2023-04-04T17:39+0400

2023-04-04T18:26+0400

грузия

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политика

георгий амилахвари

владимир чачибая

ираклий ковзанадзе

грузинская мечта

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании признал депутатские полномочия пятерых членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ранее, 24 марта, досрочно были прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари, бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая, Нино Иобашвили, Георгий Хелашви и Ираклия Ковзанадзе. Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно, их места в законодательном органе заняли следующие из списка. Таким образом, кресло Амилахвари в парламенте Грузии досталось Георгию Чакветадзе. Признание его депутатских полномочий поддержали 83 депутата. Столько же членов парламента поддержали Мераб Кварая, который заменил Хелавили. "Грузинская мечта" может потерять большинство в парламенте Грузии?>>За Тенгиза Шарманашвили, который заменил Ковзанадзе, а также за Саломе Курасбедиани, которой достался мандат в парламенте вместо Нино Иобашвили с учетом гендерной квоты, проголосовали по 87 членов парламента. Самое большое количество голосов получил Ираклий Кварацхелия, который заменил в законодательном органе страны Чачибая. Куда ушли депутаты Депутатские полномочия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии. Решения в отношении Чачибая и Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили – советником премьера по внешнеполитическим вопросам. Экс-глава Минздрава Грузии лишился мест сразу в двух комитетах парламента>>В свою очередь Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии. Что касается Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, георгий амилахвари, владимир чачибая, ираклий ковзанадзе, грузинская мечта, парламент грузии