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Пять новых депутатов приступят к работе в парламенте Грузии
Пять новых депутатов приступят к работе в парламенте Грузии
В рядах правящей партии Грузии произошли перестановки 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T17:39+0400
2023-04-04T17:39+0400
2023-04-04T18:26+0400
грузия
новости
политика
георгий амилахвари
владимир чачибая
ираклий ковзанадзе
грузинская мечта
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании признал депутатские полномочия пятерых членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ранее, 24 марта, досрочно были прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари, бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая, Нино Иобашвили, Георгий Хелашви и Ираклия Ковзанадзе. Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно, их места в законодательном органе заняли следующие из списка. Таким образом, кресло Амилахвари в парламенте Грузии досталось Георгию Чакветадзе. Признание его депутатских полномочий поддержали 83 депутата. Столько же членов парламента поддержали Мераб Кварая, который заменил Хелавили. "Грузинская мечта" может потерять большинство в парламенте Грузии?>>За Тенгиза Шарманашвили, который заменил Ковзанадзе, а также за Саломе Курасбедиани, которой достался мандат в парламенте вместо Нино Иобашвили с учетом гендерной квоты, проголосовали по 87 членов парламента. Самое большое количество голосов получил Ираклий Кварацхелия, который заменил в законодательном органе страны Чачибая. Куда ушли депутаты Депутатские полномочия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии. Решения в отношении Чачибая и Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили – советником премьера по внешнеполитическим вопросам. Экс-глава Минздрава Грузии лишился мест сразу в двух комитетах парламента>>В свою очередь Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии. Что касается Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, георгий амилахвари, владимир чачибая, ираклий ковзанадзе, грузинская мечта, парламент грузии
грузия, новости, политика, георгий амилахвари, владимир чачибая, ираклий ковзанадзе, грузинская мечта, парламент грузии
Пять новых депутатов приступят к работе в парламенте Грузии
17:39 04.04.2023 (обновлено: 18:26 04.04.2023)
В рядах правящей партии Грузии произошли перестановки
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании признал депутатские полномочия пятерых членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Ранее, 24 марта, досрочно были прекращены депутатские полномочия Георгия Амилахвари, бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая, Нино Иобашвили, Георгий Хелашви и Ираклия Ковзанадзе.
Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно, их места в законодательном органе заняли следующие из списка.
Таким образом, кресло Амилахвари в парламенте Грузии досталось Георгию Чакветадзе. Признание его депутатских полномочий поддержали 83 депутата. Столько же членов парламента поддержали Мераб Кварая, который заменил Хелавили.
За Тенгиза Шарманашвили, который заменил Ковзанадзе, а также за Саломе Курасбедиани, которой достался мандат в парламенте вместо Нино Иобашвили с учетом гендерной квоты, проголосовали по 87 членов парламента.
Самое большое количество голосов получил Ираклий Кварацхелия, который заменил в законодательном органе страны Чачибая.
Куда ушли депутаты
Депутатские полномочия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии.
Решения в отношении Чачибая и Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили – советником премьера по внешнеполитическим вопросам.
В свою очередь Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии.
Что касается Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата.