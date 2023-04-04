https://sputnik-georgia.ru/20230404/mikroavtobus-vletel-v-odin-iz-salonov-krasoty-v-tbilisi--est-postradavshie-276413678.html

Микроавтобус влетел в один из салонов красоты в Тбилиси – есть пострадавшие

Микроавтобус влетел в один из салонов красоты в Тбилиси – есть пострадавшие

Инцидент произошел в пятом микрорайоне спального района Глдани 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T14:06+0400

2023-04-04T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Микроавтобус дистрибуторской компании влетел в один из салонов красоты в Тбилиси, в результате происшествия пострадали четыре человека, сообщила телекомпания "Рустави 2". Авария произошла в пятом микрорайоне спального района Глдани. По имеющейся информации, микроавтобус врезался в легковую машину, после чего влетел в салон красоты. Среди пострадавших один сотрудник салона красоты, остальные пассажиры легкового автомобиля. Распространяется информация, что водителю микроавтобуса стало плохо, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие. Следствие начато по статье УК Грузии - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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