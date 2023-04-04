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Назначен руководитель Агентства гражданской авиации Грузии
Назначен руководитель Агентства гражданской авиации Грузии
Гиви Давиташвили имел опыт работы на различных руководящих должностях в частном секторе, в том числе в авиационном бизнесе 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T22:22+0400
2023-04-04T22:22+0400
2023-04-04T22:22+0400
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гиви давиташвили
агентство гражданской авиации
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Новым директором Агентства гражданской авиации при Минэкономики и устойчивого развития Грузии назначен Гиви Давиташвили, сообщает пресс-служба ведомства. По данным агентства, его выбрали на эту должность по результатам конкурса, объявленного министерством. С 11 октября 2022 года Гиви Давиташвили занимал должность и. о. директора Агентства гражданской авиации, а с 1 марта 2019 года – первого заместителя директора агентства.Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика >> До работы в агентстве Гиви Давиташвили имел опыт работы на различных руководящих должностях в частном секторе, в том числе в авиационном бизнесе. Гиви Давиташвили окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. Агентство гражданской авиации Грузии является основным государственным регулятором в сфере авиации в стране. В основе всех положений и нормативов Агентства лежат действующие требования и стандарты таких организаций, как ICAO, ASTM, EL, API и JIG.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации
грузия, новости, экономика, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации
Назначен руководитель Агентства гражданской авиации Грузии
Гиви Давиташвили имел опыт работы на различных руководящих должностях в частном секторе, в том числе в авиационном бизнесе
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Новым директором Агентства гражданской авиации при Минэкономики и устойчивого развития Грузии назначен Гиви Давиташвили, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным агентства, его выбрали на эту должность по результатам конкурса, объявленного министерством.
С 11 октября 2022 года Гиви Давиташвили занимал должность и. о. директора Агентства гражданской авиации, а с 1 марта 2019 года – первого заместителя директора агентства.
До работы в агентстве Гиви Давиташвили имел опыт работы на различных руководящих должностях в частном секторе, в том числе в авиационном бизнесе.
Гиви Давиташвили окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.
Агентство гражданской авиации Грузии является основным государственным регулятором в сфере авиации в стране. В основе всех положений и нормативов Агентства лежат действующие требования и стандарты таких организаций, как ICAO, ASTM, EL, API и JIG.