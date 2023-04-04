https://sputnik-georgia.ru/20230404/naznachen-rukovoditel-agentstva-grazhdanskoy-aviatsii-gruzii-276428910.html

Назначен руководитель Агентства гражданской авиации Грузии

Назначен руководитель Агентства гражданской авиации Грузии

Гиви Давиташвили имел опыт работы на различных руководящих должностях в частном секторе, в том числе в авиационном бизнесе 04.04.2023, Sputnik Грузия

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гиви давиташвили

агентство гражданской авиации

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Новым директором Агентства гражданской авиации при Минэкономики и устойчивого развития Грузии назначен Гиви Давиташвили, сообщает пресс-служба ведомства. По данным агентства, его выбрали на эту должность по результатам конкурса, объявленного министерством. С 11 октября 2022 года Гиви Давиташвили занимал должность и. о. директора Агентства гражданской авиации, а с 1 марта 2019 года – первого заместителя директора агентства.Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика >> До работы в агентстве Гиви Давиташвили имел опыт работы на различных руководящих должностях в частном секторе, в том числе в авиационном бизнесе. Гиви Давиташвили окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. Агентство гражданской авиации Грузии является основным государственным регулятором в сфере авиации в стране. В основе всех положений и нормативов Агентства лежат действующие требования и стандарты таких организаций, как ICAO, ASTM, EL, API и JIG.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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