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Одна из улиц в столичном районе Сабуртало стала односторонней
Одна из улиц в столичном районе Сабуртало стала односторонней
С улицы Ониашвили автомобили могут передвигаться только в сторону улицы Будапештской 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T15:22+0400
2023-04-04T15:22+0400
2023-04-04T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Движение для автомобильного транспорта с площади Жвания на улицу Ониашвили в столичном районе Сабуртало стало односторонним, сообщили в мэрии Тбилиси.С вечера 3 апреля с улицы Ониашвили можно передвигаться только в направлении улицы Будапештской.Данное изменение вводится согласно новой схеме планирования для передвижения транспорта на площади Жвания, а также на проспектах Казбеги и Пекина.Кроме того, из-за запланированных реконструкционных работ на площади Жвания временно изменены места остановки общественного транспорта. Временно изменены места остановки общественного транспорта в столичном районе Сабуртало>>Транспорт, который следует с проспекта Пекина к площади Жвания, теперь останавливается рядом с пересечением улицы Канделаки и проспекта Пекина.А транспорт, который следует с улицы Шартава до площади Жвания, остановится от улицы Симона Канделаки №5 до пересечения площади Жвания.Что касается общественного транспорта, который ездит с улицы Гагарина в направлении площади Жвания, то для него место остановки остается прежним.Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Одна из улиц в столичном районе Сабуртало стала односторонней
С улицы Ониашвили автомобили могут передвигаться только в сторону улицы Будапештской
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Движение для автомобильного транспорта с площади Жвания на улицу Ониашвили в столичном районе Сабуртало стало односторонним, сообщили в мэрии Тбилиси.
С вечера 3 апреля с улицы Ониашвили можно передвигаться только в направлении улицы Будапештской.
Данное изменение вводится согласно новой схеме планирования для передвижения транспорта на площади Жвания, а также на проспектах Казбеги и Пекина.
Кроме того, из-за запланированных реконструкционных работ на площади Жвания временно изменены места остановки общественного транспорта.
Транспорт, который следует с проспекта Пекина к площади Жвания, теперь останавливается рядом с пересечением улицы Канделаки и проспекта Пекина.
А транспорт, который следует с улицы Шартава до площади Жвания, остановится от улицы Симона Канделаки №5 до пересечения площади Жвания.
Что касается общественного транспорта, который ездит с улицы Гагарина в направлении площади Жвания, то для него место остановки остается прежним.
Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт.