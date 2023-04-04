https://sputnik-georgia.ru/20230404/odna-iz-ulits-v-stolichnom-rayone-saburtalo-stala-odnostoronney-276410376.html

Одна из улиц в столичном районе Сабуртало стала односторонней

Одна из улиц в столичном районе Сабуртало стала односторонней

С улицы Ониашвили автомобили могут передвигаться только в сторону улицы Будапештской 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Движение для автомобильного транспорта с площади Жвания на улицу Ониашвили в столичном районе Сабуртало стало односторонним, сообщили в мэрии Тбилиси.С вечера 3 апреля с улицы Ониашвили можно передвигаться только в направлении улицы Будапештской.Данное изменение вводится согласно новой схеме планирования для передвижения транспорта на площади Жвания, а также на проспектах Казбеги и Пекина.Кроме того, из-за запланированных реконструкционных работ на площади Жвания временно изменены места остановки общественного транспорта. Временно изменены места остановки общественного транспорта в столичном районе Сабуртало>>Транспорт, который следует с проспекта Пекина к площади Жвания, теперь останавливается рядом с пересечением улицы Канделаки и проспекта Пекина.А транспорт, который следует с улицы Шартава до площади Жвания, остановится от улицы Симона Канделаки №5 до пересечения площади Жвания.Что касается общественного транспорта, который ездит с улицы Гагарина в направлении площади Жвания, то для него место остановки остается прежним.Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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