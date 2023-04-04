https://sputnik-georgia.ru/20230404/oppozitsiya-delaet-vse-chtoby-gruziya-ne-poluchila-status-kandidata-v-es--kobakhidze-276419897.html

Оппозиция делает все, чтобы Грузия не получила статус кандидата в ЕС – Кобахидзе

Оппозиция делает все, чтобы Грузия не получила статус кандидата в ЕС – Кобахидзе

Грузия ждет получения статуса кандидата на вступление в ЕС к концу 2023 года 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T16:24+0400

2023-04-04T16:24+0400

2023-04-04T16:24+0400

грузия - ес

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/02/271869555_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_2734582983024ff7d2ea505dd2a83a19.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Власти делают все для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, а оппозиция - все против этого, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. "Мы делаем и сделаем все для того, чтобы страна получила статус кандидата. Что касается оппозиции, то они делают все, чтобы случилось противоположное. Более того, они ждут, что в декабре мы не получим статус кандидата, чтобы использовать все это для внести в страну беспорядок", - заявил Кобахидзе. Грузия должна получить статус кандидата в члены ЕС – президент>>При этом Кобахидзе отметил, воздержится делать прогнозы в связи с тем, какое решение будет принято с учетом "плохого опыта". "У нас уже есть плохой опыт с июня прошлого года, когда стране несправедливо не предоставили статус кандидата. Надеюсь, что в декабре решение будет справедливым", - подчеркнул Кобахидзе. Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. Теперь страна ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия - ес, политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия