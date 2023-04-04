https://sputnik-georgia.ru/20230404/parlament-gruzii-v-pervom-chtenii-prinyal-obnovlennyy-kodeks-oborony-gruzii-276427361.html

Парламент Грузии в первом чтении принял обновленный Кодекс обороны Грузии

Парламент Грузии в первом чтении принял обновленный Кодекс обороны Грузии

Обновленный Кодекс обороны состоит из двух частей: первая касается системы призыва на военную службу, а вторая – профессиональной армии 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Обновленный Кодекс обороны Грузии, касающийся реформы системы призыва и Сил обороны Грузии, принят в первом чтении. За поправки проголосовали 80 депутатов против двух. Обновленный Кодекс обороны состоит из двух частей. Первая касается системы призыва на военную службу, а вторая – профессиональной армии. Новшества призыва Согласно поправкам возраст призывников останется неизменным – с 18 до 27 лет. Сам призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуска, а также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Согласно новшеству, священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы. По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. Новшества силы обороны Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв. При этом активная резервная служба будет делиться на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв будет состоять из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва. При этом, согласно новшеству, статус военнослужащих будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания. Призыв в армию студентам не грозит: Минобороны Грузии о новой инициативе >>При этом военная служба будет совместима только с научной, педагогической, творческой, медицинской деятельностью, информационными технологиями и производственной деятельностью, а также с работой в международных организациях. При этом совмещение будет обязательным для лиц со специальными званиями. Также меняется и система присуждения званий военнослужащих. Для получения младшего офицерского звания сроки сократятся. Так, для получения звания капрала или капрала-специалиста понадобится год службы вместо двух, для старшего сержанта – три года вместо четырех. А вот для получения старших офицерских званий сроки увеличатся. Для получения звания майора капитану понадобится служить 4 года, а майору для звания вице-полковника – 5 лет. При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45. А вот максимальный возраст службы в армии для сержантов увеличится с 50 до 55 лет. Таким же будет максимальный возраст для военных врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, военный призыв, студенты