https://sputnik-georgia.ru/20230404/spetsialnyy-sovet-budet-sledit-za-voprosami-demografii-v-gruzii-276429171.html

Специальный совет будет следить за вопросами демографии в Грузии

Специальный совет будет следить за вопросами демографии в Грузии

Главной целью совета будет разработка единого подхода для борьбы с вызовами, связанными с изменением числа населения страны 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T22:46+0400

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2023-04-04T22:46+0400

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демографическая ситуация в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Специальный совет, в который войдут министры, главы парламентских комитетов, Национальной службы статистики и представители администрации правительства, будет работать над вопросами демографии и стратегией развития. Вопрос развития демографии особенно остро стал в стране не фоне держащегося второй год подряд отрицательного прироста населения. Соответствующее постановление правительства Грузии о создании совета и уставе его работы вступило в силу. Демография Грузии в эпоху демократии, или Могут ли грузины умереть, не родившись >>Руководить советом будет премьер-министр, и в него войдут все члены кабинета министров, а также исполнительный директор Национальной службы статистики, глава администрации правительства и глава департамента отношений с регионами администрации правительства, а также главы парламентских комитетов, занимающихся вопросами внутренней политики. Главной целью совета будет улучшение демографического положения в Грузии и разработка единого подхода для борьбы с вызовами, связанными с изменением числа населения страны. В рамках своей работы совет разработает Стратегию демографического развития на 2023-2030 годы и представит план ее осуществления. Демография vs. экономический рост: что происходит в Грузии? >>Кроме того, для осуществления планов совет будет готовить законодательные инициативы, разрабатывать секторные стратегии в соответствии с приоритетами развития демографии, а также проверять осуществление стратегии. Собираться совет будет раз в полгода. Демографическое положение в Грузии ухудшается с каждым годом. По последним данным на 1 января 2022 года, средний возраст населения страны составлял 38 лет при средней продолжительность жизни 71,4 года. При этом средний возраст рождения первого ребенка в Грузии – 26,4 года.

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грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, правительство грузии