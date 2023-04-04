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Суд Нью-Йорка арестовал экс-президента США Дональда Трампа
Суд Нью-Йорка арестовал экс-президента США Дональда Трампа
Бывшего главу государства подозревают в выплате денег порноактрисе за то, чтобы она молчала о романе с политиком 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T23:05+0400
2023-04-04T23:05+0400
2023-04-04T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом и ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, сообщил телеканал CNN."Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений", – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию.Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним "сюрреалистической" ситуацией."Вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", – написал он в социальных сетях.Уголовное дело против Трампа только укрепит его шансы на переизбрание – адвокат >>У Трампа должны снять отпечатки пальцев. Сделают ли с него фото в анфас и профиль (характерные при задержании и аресте) пока не сообщается. После этого экс-президента доставят в суд, где ему будет предъявлено обвинение. Скорее всего, заседание продлится недолго, но арест президента беспрецедентно для истории США, отмечает издание.CNN отмечает также, что наручники на Трампа не наденут. Правда, он останется под постоянным наблюдением правоохранительных органов.За предъявление обвинений Дональду Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут выдвинуты только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом. Трамп ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, нью-йорк, сша, дональд трамп, cnn, суд
в мире, новости, политика, нью-йорк, сша, дональд трамп, cnn, суд
Суд Нью-Йорка арестовал экс-президента США Дональда Трампа
23:05 04.04.2023 (обновлено: 23:14 04.04.2023)
Бывшего главу государства подозревают в выплате денег порноактрисе за то, чтобы она молчала о романе с политиком
ТБИЛИСИ, 4 апр – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом и ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, сообщил телеканал CNN.
"Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений", – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию.
Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним "сюрреалистической" ситуацией.
"Вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", – написал он в социальных сетях.
У Трампа должны снять отпечатки пальцев. Сделают ли с него фото в анфас и профиль (характерные при задержании и аресте) пока не сообщается. После этого экс-президента доставят в суд, где ему будет предъявлено обвинение. Скорее всего, заседание продлится недолго, но арест президента беспрецедентно для истории США, отмечает издание.
CNN отмечает также, что наручники на Трампа не наденут. Правда, он останется под постоянным наблюдением правоохранительных органов.
За предъявление обвинений Дональду Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут выдвинуты только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом. Трамп ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.