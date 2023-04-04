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https://sputnik-georgia.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-posle-predyavleniya-obvineniya-276431206.html
Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения
Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения
Экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения 04.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений, сообщил корреспондент РИА Новости.Явка политика продлилась около двух часов. Его кортеж проследовал от суда по прилегающим улицам. Полиция перекрыла некоторые участки для беспрепятственного выезда Трампа.По данным CBS, экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция. Ожидалось, что суд определит степень ограничения свободы политика, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам Трамп рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, сша, флорида, дональд трамп, cbs
в мире, новости, политика, сша, флорида, дональд трамп, cbs

Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения

23:42 04.04.2023 (обновлено: 23:48 04.04.2023)
© AP Photo / Joe MaioranaЭкс-президент США Дональд Трамп во время выступления
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Joe Maiorana
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НовостиTelegram
Экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений, сообщил корреспондент РИА Новости.
Явка политика продлилась около двух часов. Его кортеж проследовал от суда по прилегающим улицам. Полиция перекрыла некоторые участки для беспрепятственного выезда Трампа.
По данным CBS, экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.
Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция. Ожидалось, что суд определит степень ограничения свободы политика, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам Трамп рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде.
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