https://sputnik-georgia.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-posle-predyavleniya-obvineniya-276431206.html
Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения
Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения
Экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T23:42+0400
2023-04-04T23:42+0400
2023-04-04T23:48+0400
в мире
новости
политика
сша
флорида
дональд трамп
cbs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/08/269283740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f16ab207cf15640e25b84fe4eaa8460f.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений, сообщил корреспондент РИА Новости.Явка политика продлилась около двух часов. Его кортеж проследовал от суда по прилегающим улицам. Полиция перекрыла некоторые участки для беспрепятственного выезда Трампа.По данным CBS, экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция. Ожидалось, что суд определит степень ограничения свободы политика, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам Трамп рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
флорида
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/08/269283740_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f684c8b2b0868b38dac17b918080e2b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, сша, флорида, дональд трамп, cbs
в мире, новости, политика, сша, флорида, дональд трамп, cbs
Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения
23:42 04.04.2023 (обновлено: 23:48 04.04.2023)
Экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений, сообщил корреспондент РИА Новости.
Явка политика продлилась около двух часов. Его кортеж проследовал от суда по прилегающим улицам. Полиция перекрыла некоторые участки для беспрепятственного выезда Трампа.
По данным CBS, экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.
Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция. Ожидалось, что суд определит степень ограничения свободы политика, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам Трамп рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде.