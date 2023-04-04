https://sputnik-georgia.ru/20230404/trampa-otpustili-iz-zala-suda-posle-predyavleniya-obvineniya-276431206.html

Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения

Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения

Экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения 04.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений, сообщил корреспондент РИА Новости.Явка политика продлилась около двух часов. Его кортеж проследовал от суда по прилегающим улицам. Полиция перекрыла некоторые участки для беспрепятственного выезда Трампа.По данным CBS, экс-президент не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция. Ожидалось, что суд определит степень ограничения свободы политика, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам Трамп рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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