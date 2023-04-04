https://sputnik-georgia.ru/20230404/zelenye-zony-stanut-v-gruzii-obyazatelnymi-pri-stroitelstve-276431348.html

Зеленые зоны станут в Грузии обязательными при строительстве

Зеленые зоны станут в Грузии обязательными при строительстве

Закон предусматривает введение обязательного расстояния в три метра между постройкой и зелеными насаждениями 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки, согласно которым по всей территории Грузии озеленение станет обязательным при представлении планов застройки. Согласно проекту, власти и строители будут обязаны при представлении детального плана застройки или использования участка при строительстве учитывать план застройки, интегрировать существующие зеленые насаждения в план застройки. При этом для получения плана на строительства после вступления закона в силу будет необходимо и представление плана озеленения с характеристиками всех насаждений и представление лица, ответственного за уход за насаждениями. Первый этап озеленения склонов Мтацминда обойдется в 4,5 млн долларов >>При этом закон предусматривает введение обязательного расстояния в три метра между постройкой и зелеными насаждениями. Исключением представления плана озеленения станет строительство частных домов, где озеленение дома каждое лицо будет осуществлять индивидуально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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