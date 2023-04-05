https://sputnik-georgia.ru/20230405/pochemu-v-tbilisi-ne-shtrafuyut-mashiny-s-inostrannymi-nomeram--razyasnenie-merii-276457333.html

Почему в Тбилиси не штрафуют машины с иностранными номерам – разъяснение мэрии

Почему в Тбилиси не штрафуют машины с иностранными номерам – разъяснение мэрии

Распространилась информация, что сотрудникам "Тбилиси паркинг" дали распоряжение не штрафовать автомобили с иностранными, особенно российскими, номерами 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T17:41+0400

2023-04-05T17:41+0400

2023-04-05T17:41+0400

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тбилиси

ираклий хмаладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Вице-мэр Ираклий Хмаладзе разъяснил журналистам, почему сотрудники "Тбилиси паркинг" не могут штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами. Для того, чтобы в Тбилиси парковать автомобиль на муниципальных стоянках, необходимо иметь соответствующий абонемент, кроме того, в некоторых районах столицы действует система зонально-почасовой оплаты.Вице-мэр сообщил, что у компании-оператора "Тбилиси паркинг" нет доступа к персональным данным людей, приехавших из-за границы, в том числе из России. Что касается указания, что они не должны штрафовать машины с российскими номерами, то это не соответствует действительности, отметил Хмаладзе. Мэрия Тбилиси работает над тем, чтобы решить данный вопрос, сообщил вице-мэр.Он разъяснил, что штрафуют не автомобиль, а конкретное физическое лицо, которое является владельцем транспортного средства. А с помощью электронных устройств, которые есть у сотрудников "Тбилиси паркинг", невозможно получить информацию о владельцах машин с иностранными номерами. Нерадивые грузинские водители – рекордное число штрафов и главные нарушения>>"Соответственно, когда водителя нет на месте, невозможно получить эти данные и непосредственно муниципалитет не может его оштрафовать. Но у патрульной полиции МВД есть доступ к этой информации, и они штрафуют", – подчеркнул Хмаладзе. "Тбилиси паркинг" может штрафовать иностранцев только тогда, когда водитель находится на месте. Хмаладзе также сообщил, что мэрия Тбилиси работает над законодательными изменениями и над тем, чтобы иметь доступ к базам министерства внутренних дел. Тогда сотрудники "Тбилиси паркинг" смогут штрафовать водителей машин с иностранными номерами, когда их не будет на месте. Парковка в ТбилисиГодовой абонемент на всех муниципальных парковках стоит 50 лари, абонемент на шесть месяцев – 25 лари.Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году. Сейчас такие парковочные зоны существуют уже в нескольких местах столицы. Час стоянки стоит 1 лари, при этом первые 15 минут парковка бесплатная. В стоимость абонемента на зонально-почасовую оплату входит и стоимость пропуска на парковку на муниципальных стоянках.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Штраф за нарушение правил парковки – 10 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий хмаладзе, мэрия тбилиси