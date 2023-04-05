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https://sputnik-georgia.ru/20230405/podpisanie-memoranduma-i-vstrecha-s-premerom--ministr-infrastruktury-armenii-v-gruzii-276460539.html
Подписание меморандума и встреча с премьером – министр инфраструктуры Армении в Грузии
Подписание меморандума и встреча с премьером – министр инфраструктуры Армении в Грузии
Глава Минрегионразвития Армении прибыл в Тбилиси вместе с делегацией 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T18:18+0400
2023-04-05T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром инфраструктуры и территориального управления Армении Гнелом Саносяном обсудили вопросы регионального сотрудничества, сообщили в пресс-службе главы правительства. Министр регионального развития и инфраструктуры Армении находится в Тбилиси с рабочим визитом вместе с делегацией. В состав делегации входят заместитель министра территориального планирования и инфраструктуры РА, исполнительный директор Департамента автомобильных дорог Армении и глава Иджеванского района. "Побеседовали о сотрудничестве между Грузией и Арменией в региональной и инфраструктурной сферах, и дальнейшем развитии отношений в этом направлении. Было отмечено, что отношения между странами в экономической сфере динамично развиваются и есть значительный прогресс", – говорится в сообщении администрации правительства. Со своим армянским коллегой также встретился министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. На встрече стороны обсудили важность тесного и долгосрочного сотрудничества между странами, направления деятельности министерств двух стран и подчеркнули необходимость для взаимного обмена опытом, накопленным в различных областях. Карселадзе предоставил гостям подробную информацию о важных текущих проектах по развитию регионов Грузии, институциональному укреплению и развитию различных видов инфраструктуры. Члены армянской делегации высоко оценили важность и прогресс реформ и проектов, осуществляемых в стране. Кроме того, они напомнили об успешном примере сотрудничества двух стран на примере нового автомобильного моста, построенного вблизи погранперехода в Садахло, и выразили готовность углубить сотрудничество в будущем. Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума&gt;&gt;После встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии и министерством территориального планирования и инфраструктуры Армении. Меморандум предусматривает сотрудничество между странами в направлении развития дорожной инфраструктуры, безопасности дорожного движения, строительства и реабилитации дорог. Делегация Армении в рамках визита также посетит несколько крупных инфраструктурных проектов и примет участие в форуме с участием бизнесменов из Армении, организованном министерством экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, армения, ираклий карселадзе, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, политика, армения, ираклий карселадзе, тбилиси, департамент автомобильных дорог

Подписание меморандума и встреча с премьером – министр инфраструктуры Армении в Грузии

18:18 05.04.2023
© Government of GeorgiaПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2023
© Government of Georgia
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Глава Минрегионразвития Армении прибыл в Тбилиси вместе с делегацией
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром инфраструктуры и территориального управления Армении Гнелом Саносяном обсудили вопросы регионального сотрудничества, сообщили в пресс-службе главы правительства.
Министр регионального развития и инфраструктуры Армении находится в Тбилиси с рабочим визитом вместе с делегацией. В состав делегации входят заместитель министра территориального планирования и инфраструктуры РА, исполнительный директор Департамента автомобильных дорог Армении и глава Иджеванского района.
© Government of GeorgiaПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2023
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном
© Government of Georgia
"Побеседовали о сотрудничестве между Грузией и Арменией в региональной и инфраструктурной сферах, и дальнейшем развитии отношений в этом направлении. Было отмечено, что отношения между странами в экономической сфере динамично развиваются и есть значительный прогресс", – говорится в сообщении администрации правительства.
Со своим армянским коллегой также встретился министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / Vako SchneiderМинистр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе встретился с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе встретился с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2023
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе встретился с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / Vako Schneider
На встрече стороны обсудили важность тесного и долгосрочного сотрудничества между странами, направления деятельности министерств двух стран и подчеркнули необходимость для взаимного обмена опытом, накопленным в различных областях.
Карселадзе предоставил гостям подробную информацию о важных текущих проектах по развитию регионов Грузии, институциональному укреплению и развитию различных видов инфраструктуры.
Члены армянской делегации высоко оценили важность и прогресс реформ и проектов, осуществляемых в стране. Кроме того, они напомнили об успешном примере сотрудничества двух стран на примере нового автомобильного моста, построенного вблизи погранперехода в Садахло, и выразили готовность углубить сотрудничество в будущем.
Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума>>
После встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии и министерством территориального планирования и инфраструктуры Армении.
Меморандум предусматривает сотрудничество между странами в направлении развития дорожной инфраструктуры, безопасности дорожного движения, строительства и реабилитации дорог.
Делегация Армении в рамках визита также посетит несколько крупных инфраструктурных проектов и примет участие в форуме с участием бизнесменов из Армении, организованном министерством экономики Грузии.
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