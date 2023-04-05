https://sputnik-georgia.ru/20230405/podpisanie-memoranduma-i-vstrecha-s-premerom--ministr-infrastruktury-armenii-v-gruzii-276460539.html

Подписание меморандума и встреча с премьером – министр инфраструктуры Армении в Грузии

Подписание меморандума и встреча с премьером – министр инфраструктуры Армении в Грузии

Глава Минрегионразвития Армении прибыл в Тбилиси вместе с делегацией 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T18:18+0400

2023-04-05T18:18+0400

2023-04-05T18:18+0400

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тбилиси

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром инфраструктуры и территориального управления Армении Гнелом Саносяном обсудили вопросы регионального сотрудничества, сообщили в пресс-службе главы правительства. Министр регионального развития и инфраструктуры Армении находится в Тбилиси с рабочим визитом вместе с делегацией. В состав делегации входят заместитель министра территориального планирования и инфраструктуры РА, исполнительный директор Департамента автомобильных дорог Армении и глава Иджеванского района. "Побеседовали о сотрудничестве между Грузией и Арменией в региональной и инфраструктурной сферах, и дальнейшем развитии отношений в этом направлении. Было отмечено, что отношения между странами в экономической сфере динамично развиваются и есть значительный прогресс", – говорится в сообщении администрации правительства. Со своим армянским коллегой также встретился министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. На встрече стороны обсудили важность тесного и долгосрочного сотрудничества между странами, направления деятельности министерств двух стран и подчеркнули необходимость для взаимного обмена опытом, накопленным в различных областях. Карселадзе предоставил гостям подробную информацию о важных текущих проектах по развитию регионов Грузии, институциональному укреплению и развитию различных видов инфраструктуры. Члены армянской делегации высоко оценили важность и прогресс реформ и проектов, осуществляемых в стране. Кроме того, они напомнили об успешном примере сотрудничества двух стран на примере нового автомобильного моста, построенного вблизи погранперехода в Садахло, и выразили готовность углубить сотрудничество в будущем. Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума>>После встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии и министерством территориального планирования и инфраструктуры Армении. Меморандум предусматривает сотрудничество между странами в направлении развития дорожной инфраструктуры, безопасности дорожного движения, строительства и реабилитации дорог. Делегация Армении в рамках визита также посетит несколько крупных инфраструктурных проектов и примет участие в форуме с участием бизнесменов из Армении, организованном министерством экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, ираклий карселадзе, тбилиси, департамент автомобильных дорог