https://sputnik-georgia.ru/20230405/popavshiy-pod-sanktsii-sudya-ssha-pytayutsya-podchinit-sebe-sud-276468956.html

Попавший под санкции судья: США пытаются подчинить себе суд

Попавший под санкции судья: США пытаются подчинить себе суд

США ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T23:16+0400

2023-04-05T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Это попытка подчинить грузинский суд и грузинское правосудие США, заявил судья Тбилисского апелляционного суда, член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, комментируя введение против него санкций. Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии: Левана Мурусидзе, Михаила Чинчаладзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Грузинских судей обвинили в "значительной коррупции". По его словам, для него санкции ничего не изменят, хотя они и неприятны. "Это действительно неприятно, но я их не боюсь. У меня нет имущества или счетов, чтобы их арестовывать. Я считаю, что человек должен жить достойно, исходя из своих принципов, а у кого-то есть своя цель заполучить судебную власть в руки и управлять ею и называть это защитой прав человека и интересов грузинского народа", – сказал Мурусидзе. Я всегда работал над тем, чтобы судебное правосудие было независимым и наша страна не теряла суверенитет, добавил он. При этом он отметил, что считает, что Соединенные Штаты Америки наказали его за негативные высказывания в адрес посольства США. "Они подумали, мол, Леван Мурусидзе мешает нам войти в судебную систему и установить контроль. И это понятно. Мне жаль, но я не собираюсь склонять головы. Мой дед не ездил в Европу и я как-нибудь смогу также", – сказал Мурусидзе. Между тем посол США в Грузии Келли Дегнан пояснила, что визовые санкции распространятся не только на самих членов Высшего совета юстиции, но и на членов их семей. Однако при этом сами санкции не ограничены конкретным сроком, но в порядке исключения лицо может быть допущено в США при наличии конкретных обстоятельств. Что касается причин обвинения судей в коррупции, то, по данным посла США, решение принято на основе достоверной информации. "Мы получили достоверную информацию, что судьи злоупотребляли публичной должностью участием в коррупционных сделках, что вредило суду и публичному процессу, предложением судьям незаконной выгоды или давлением, чтобы получить решения в пользу их политических союзников и осуществляли манипуляции назначением судей, с целью получения личной выгоды", – говорится в разъяснениях посольства. Посол США Келли Дегнан также отметила, что санкции отвечают политике США по борьбе с коррупцией. "Санкции, которые были объявлены сегодня в отношении четырех коррумпированных лиц, выражают твердую верность США борьбе с коррупцией и помощи грузинскому народу достичь успеха в строительстве демократического государства", – говорится в сообщении. Кроме того, посольство отмечает необходимость проведения в Грузии судебной реформы, которая является условием евроатлантической интеграции страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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сша, грузия, политика, новости, михаил чинчаладзе, келли дегнан, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский апелляционный суд, тбилиси