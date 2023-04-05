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Попавший под санкции судья: США пытаются подчинить себе суд
Попавший под санкции судья: США пытаются подчинить себе суд
США ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T23:16+0400
2023-04-05T23:16+0400
2023-04-05T23:31+0400
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келли дегнан
валериан церцвадзе
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Это попытка подчинить грузинский суд и грузинское правосудие США, заявил судья Тбилисского апелляционного суда, член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, комментируя введение против него санкций. Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии: Левана Мурусидзе, Михаила Чинчаладзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Грузинских судей обвинили в "значительной коррупции". По его словам, для него санкции ничего не изменят, хотя они и неприятны. "Это действительно неприятно, но я их не боюсь. У меня нет имущества или счетов, чтобы их арестовывать. Я считаю, что человек должен жить достойно, исходя из своих принципов, а у кого-то есть своя цель заполучить судебную власть в руки и управлять ею и называть это защитой прав человека и интересов грузинского народа", – сказал Мурусидзе. Я всегда работал над тем, чтобы судебное правосудие было независимым и наша страна не теряла суверенитет, добавил он. При этом он отметил, что считает, что Соединенные Штаты Америки наказали его за негативные высказывания в адрес посольства США. "Они подумали, мол, Леван Мурусидзе мешает нам войти в судебную систему и установить контроль. И это понятно. Мне жаль, но я не собираюсь склонять головы. Мой дед не ездил в Европу и я как-нибудь смогу также", – сказал Мурусидзе. Между тем посол США в Грузии Келли Дегнан пояснила, что визовые санкции распространятся не только на самих членов Высшего совета юстиции, но и на членов их семей. Однако при этом сами санкции не ограничены конкретным сроком, но в порядке исключения лицо может быть допущено в США при наличии конкретных обстоятельств. Что касается причин обвинения судей в коррупции, то, по данным посла США, решение принято на основе достоверной информации. "Мы получили достоверную информацию, что судьи злоупотребляли публичной должностью участием в коррупционных сделках, что вредило суду и публичному процессу, предложением судьям незаконной выгоды или давлением, чтобы получить решения в пользу их политических союзников и осуществляли манипуляции назначением судей, с целью получения личной выгоды", – говорится в разъяснениях посольства. Посол США Келли Дегнан также отметила, что санкции отвечают политике США по борьбе с коррупцией. "Санкции, которые были объявлены сегодня в отношении четырех коррумпированных лиц, выражают твердую верность США борьбе с коррупцией и помощи грузинскому народу достичь успеха в строительстве демократического государства", – говорится в сообщении. Кроме того, посольство отмечает необходимость проведения в Грузии судебной реформы, которая является условием евроатлантической интеграции страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, грузия, политика, новости, михаил чинчаладзе, келли дегнан, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский апелляционный суд, тбилиси
сша, грузия, политика, новости, михаил чинчаладзе, келли дегнан, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский апелляционный суд, тбилиси
Попавший под санкции судья: США пытаются подчинить себе суд
23:16 05.04.2023 (обновлено: 23:31 05.04.2023)
США ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Это попытка подчинить грузинский суд и грузинское правосудие США, заявил судья Тбилисского апелляционного суда, член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, комментируя введение против него санкций.
Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии: Левана Мурусидзе, Михаила Чинчаладзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Грузинских судей обвинили в "значительной коррупции".
"Видно, кого-то не устраивала независимость суда. Кого, уже понятно. Это попытка того, чтобы грузинский суд и грузинское правосудие подчинялось бы США", – сказал Мурусидзе.
По его словам, для него санкции ничего не изменят, хотя они и неприятны.
"Это действительно неприятно, но я их не боюсь. У меня нет имущества или счетов, чтобы их арестовывать. Я считаю, что человек должен жить достойно, исходя из своих принципов, а у кого-то есть своя цель заполучить судебную власть в руки и управлять ею и называть это защитой прав человека и интересов грузинского народа", – сказал Мурусидзе.
Я всегда работал над тем, чтобы судебное правосудие было независимым и наша страна не теряла суверенитет, добавил он. При этом он отметил, что считает, что Соединенные Штаты Америки наказали его за негативные высказывания в адрес посольства США.
"Они подумали, мол, Леван Мурусидзе мешает нам войти в судебную систему и установить контроль. И это понятно. Мне жаль, но я не собираюсь склонять головы. Мой дед не ездил в Европу и я как-нибудь смогу также", – сказал Мурусидзе.
Между тем посол США в Грузии Келли Дегнан пояснила, что визовые санкции распространятся не только на самих членов Высшего совета юстиции, но и на членов их семей. Однако при этом сами санкции не ограничены конкретным сроком, но в порядке исключения лицо может быть допущено в США при наличии конкретных обстоятельств.
Что касается причин обвинения судей в коррупции, то, по данным посла США, решение принято на основе достоверной информации.
"Мы получили достоверную информацию, что судьи злоупотребляли публичной должностью участием в коррупционных сделках, что вредило суду и публичному процессу, предложением судьям незаконной выгоды или давлением, чтобы получить решения в пользу их политических союзников и осуществляли манипуляции назначением судей, с целью получения личной выгоды", – говорится в разъяснениях посольства.
При этом посольство указывает, что собранная информация о судьях достаточна для стандартов американского законодательства для введения визовых санкций. "Расследоание коррупции в Грузии является полномочием грузинских правоохранительных органов", – отмечают в посольстве.
Посол США Келли Дегнан также отметила, что санкции отвечают политике США по борьбе с коррупцией.
"Санкции, которые были объявлены сегодня в отношении четырех коррумпированных лиц, выражают твердую верность США борьбе с коррупцией и помощи грузинскому народу достичь успеха в строительстве демократического государства", – говорится в сообщении.
Кроме того, посольство отмечает необходимость проведения в Грузии судебной реформы, которая является условием евроатлантической интеграции страны.