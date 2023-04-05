https://sputnik-georgia.ru/20230405/posol-gruzii-v-armenii-obsudil-voprosy-sotrudnichestva-s-glavoy-komiteta-gosdokhodov--276441500.html

Посол Грузии в Армении обсудил вопросы сотрудничества с главой Комитета госдоходов

Посол Грузии в Армении обсудил вопросы сотрудничества с главой Комитета госдоходов

Участники встречи отметили важность инициатив по укреплению взаимодействия в налоговой и таможенной сферах между Грузией и Арменией 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель Комитета госдоходов Армении Рустам Бадасян встретился с новым послом Грузии Георгием Шарвашидзе и обсудил вопросы взаимодействия, сообщает Sputnik Армения. Глава Комитета выразил надежду, что сотрудничество сторон расширится и будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Арменией и Грузией. Стороны отметили важность расширения экономических связей двух стран и инициатив по укреплению взаимодействия в налоговой и таможенной сферах.Премьер Армении обсудил с грузинским послом перспективы экономического сотрудничества>>Посол Грузии в Армении заверил, что приложит все усилия для укрепления двусторонних связей.Георгий Шарвашидзе был назначен послом Грузии в Армении в конце января 2023 года. До этого он был ректором Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили.До Шарвашидзе послом Грузии в Армении был Георгий Саганелидзе, который возглавлял дипмиссию в 2016-2021 годы. После этого временным поверенным Грузии в Армении был Ираклий Кванчахадзе.С момента назначения Шарвашидзе успел встретиться c президентом и премьером Армении, Католикос-Патриархом и Генеральным прокурором.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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