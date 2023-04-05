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Президент Грузии опровергла слухи о создании женского движения
Президент Грузии опровергла слухи о создании женского движения
В грузинских СМИ появилась информация о том, что президент якобы намерена создать новое движение и привлечь для этого женщин-депутатов из оппозиции 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T11:02+0400
2023-04-05T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Встреча, запланированная президентом Грузии Саломе Зурабишвили на 9 апреля с женщинами-представительницами различных профессий, в Тбилисском театре оперы и балета аполитична, говорится в заявлении администрации главы государства. В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. В СМИ появилась информация о том, что президент намерена основать новое движение и привлечь для этого женщин-депутатов из оппозиции.При этом в заявлении отмечается, что все слухи о том, что президент собирается основать в Грузии какое либо движение, являются ложью. Между тем 9 апреля крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" организовывает акцию в поддержку европейской интеграции Грузии. Около здания парламента в Тбилиси они планируют собрать не только жителей столицы, но и регионов. В правящей партии "Грузинская мечта" считают, что единственным желанием "Нацдвижения" является возвращение к власти, и обвиняют самую крупную оппозиционную партию в радикализме и деструктивных действиях. Примером таких деструктивных действий лидеры партии власти считают отказ "Нацдвижения" участвовать в работе парламента над выполнением рекомендаций Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , акции
Президент Грузии опровергла слухи о создании женского движения
11:02 05.04.2023 (обновлено: 11:08 05.04.2023)
В грузинских СМИ появилась информация о том, что президент якобы намерена создать новое движение и привлечь для этого женщин-депутатов из оппозиции
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Встреча, запланированная президентом Грузии Саломе Зурабишвили на 9 апреля с женщинами-представительницами различных профессий, в Тбилисском театре оперы и балета аполитична, говорится в заявлении администрации главы государства.
В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. В СМИ появилась информация о том, что президент намерена основать новое движение и привлечь для этого женщин-депутатов из оппозиции.
"В один из самых важных дней в современной истории Грузии, 9 апреля, президент Грузии примет в Государственном театре оперы и балета женщин-представительниц разных сфер, чтобы вместе отметить эту важную дату и выразить поддержку европейскому будущему страны", – говорится в заявлении президента.
При этом в заявлении отмечается, что все слухи о том, что президент собирается основать в Грузии какое либо движение, являются ложью.
"Хотим объяснить, что, как и все другие мероприятия, которые проводятся под эгидой президента, это мероприятие аполитично и не связано с основанием какого-либо движения", – говорится в заявлении.
Между тем 9 апреля крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" организовывает акцию в поддержку европейской интеграции Грузии. Около здания парламента в Тбилиси они планируют собрать не только жителей столицы, но и регионов.
В правящей партии "Грузинская мечта" считают, что единственным желанием "Нацдвижения" является возвращение к власти, и обвиняют самую крупную оппозиционную партию в радикализме и деструктивных действиях. Примером таких деструктивных действий лидеры партии власти считают отказ "Нацдвижения" участвовать в работе парламента над выполнением рекомендаций Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.