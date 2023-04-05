https://sputnik-georgia.ru/20230405/prezident-gruzii-oprovergla-slukhi-o-sozdanii-dvizheniya-zhenschin-276438552.html

Президент Грузии опровергла слухи о создании женского движения

Президент Грузии опровергла слухи о создании женского движения

В грузинских СМИ появилась информация о том, что президент якобы намерена создать новое движение и привлечь для этого женщин-депутатов из оппозиции 05.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Встреча, запланированная президентом Грузии Саломе Зурабишвили на 9 апреля с женщинами-представительницами различных профессий, в Тбилисском театре оперы и балета аполитична, говорится в заявлении администрации главы государства. В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. В СМИ появилась информация о том, что президент намерена основать новое движение и привлечь для этого женщин-депутатов из оппозиции.При этом в заявлении отмечается, что все слухи о том, что президент собирается основать в Грузии какое либо движение, являются ложью. Между тем 9 апреля крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" организовывает акцию в поддержку европейской интеграции Грузии. Около здания парламента в Тбилиси они планируют собрать не только жителей столицы, но и регионов. В правящей партии "Грузинская мечта" считают, что единственным желанием "Нацдвижения" является возвращение к власти, и обвиняют самую крупную оппозиционную партию в радикализме и деструктивных действиях. Примером таких деструктивных действий лидеры партии власти считают отказ "Нацдвижения" участвовать в работе парламента над выполнением рекомендаций Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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