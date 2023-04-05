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Приметы на Артемонов день: что нельзя делать 6 апреля
Приметы на Артемонов день: что нельзя делать 6 апреля
Православная церковь 6 апреля поминает святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T16:00+0400
2023-04-05T16:00+0400
2023-04-05T16:00+0400
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В народном календаре 6 апреля называют Артемонов день, с которым связаны различные приметы и запреты. Что нельзя делать в Артемонов день – о народных приметах и запретах 6 апреля, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По приметам проводить 6 апреля в неубранном доме нельзя – к неприятностям, поэтому уборку в доме нужно сделать заранее. Нельзя в Артемонов день сквернословить, ссориться, ругаться или обижать кого-либо, в том числе и животных – это плохая примета, привлекающая в дом неприятности. По традиции 6 апреля нужно провести в кругу семьи, чтобы благополучие не покидало дом, однако в гости ходить или принимать гостей нельзя – можно отдать свое благосостояние. В Артемонов день нельзя заниматься рукоделием – вязать и шить, а также завязывать узлы – это плохая примета, которая может помешать достижению цели. Планировать и делать дела, думать о прибыли и пересчитывать деньги 6 апреля нельзя — возможны большие финансовые потери. По народным приметам нельзя в Артемонов день вешать белье на улице, чтобы избежать порчи или проклятия. Народные приметы По народным приметам весна будет теплой, если ночь на Артемона будет звездной, а если 6 апреля солнечно – значит лето наступит скоро. Травы будет много и урожай зерновых будет богатый, если в Артемонов день роса или дождь, а если пойдет снег – это явная примета, что гречка хорошо уродится. Если с утра 6 апреля первым запоет жаворонок, значит в ближайшее время будет тепло, а если зяблик – это примета, что ожидается похолодание. По приметам снег долго пролежит, если он не полностью растаял 6 апреля, а если растаял весь – значит заморозков больше не будет. Нельзя ходить на рыбалку, если вода помутнела и прибавилась – по приметам клева не будет. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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религия , справки , праздник, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников
религия , справки , праздник, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников
Приметы на Артемонов день: что нельзя делать 6 апреля
Православная церковь 6 апреля поминает святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского
В народном календаре 6 апреля называют Артемонов день, с которым связаны различные приметы и запреты.
Что нельзя делать в Артемонов день – о народных приметах и запретах 6 апреля, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать
По приметам проводить 6 апреля в неубранном доме нельзя – к неприятностям, поэтому уборку в доме нужно сделать заранее.
Нельзя в Артемонов день сквернословить, ссориться, ругаться или обижать кого-либо, в том числе и животных – это плохая примета, привлекающая в дом неприятности.
По традиции 6 апреля нужно провести в кругу семьи, чтобы благополучие не покидало дом, однако в гости ходить или принимать гостей нельзя – можно отдать свое благосостояние.
В Артемонов день нельзя заниматься рукоделием – вязать и шить, а также завязывать узлы – это плохая примета, которая может помешать достижению цели.
Планировать и делать дела, думать о прибыли и пересчитывать деньги 6 апреля нельзя — возможны большие финансовые потери.
По народным приметам нельзя в Артемонов день вешать белье на улице, чтобы избежать порчи или проклятия.
Народные приметы
По народным приметам весна будет теплой, если ночь на Артемона будет звездной, а если 6 апреля солнечно – значит лето наступит скоро.
Травы будет много и урожай зерновых будет богатый, если в Артемонов день роса или дождь, а если пойдет снег – это явная примета, что гречка хорошо уродится.
Если с утра 6 апреля первым запоет жаворонок, значит в ближайшее время будет тепло, а если зяблик – это примета, что ожидается похолодание.
По приметам снег долго пролежит, если он не полностью растаял 6 апреля, а если растаял весь – значит заморозков больше не будет.
Нельзя ходить на рыбалку, если вода помутнела и прибавилась – по приметам клева не будет.
Материал подготовлен на основе открытых источников