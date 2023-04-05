https://sputnik-georgia.ru/20230405/primety-na-artemonov-den-chto-nelzya-delat-6-aprelya-276451390.html

Приметы на Артемонов день: что нельзя делать 6 апреля

Приметы на Артемонов день: что нельзя делать 6 апреля

Православная церковь 6 апреля поминает святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T16:00+0400

2023-04-05T16:00+0400

2023-04-05T16:00+0400

религия

справки

праздник

церковный праздник

религиозный праздник

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23484/17/234841777_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7234259518749d2a4cf8bf500d5e9591.jpg

В народном календаре 6 апреля называют Артемонов день, с которым связаны различные приметы и запреты. Что нельзя делать в Артемонов день – о народных приметах и запретах 6 апреля, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По приметам проводить 6 апреля в неубранном доме нельзя – к неприятностям, поэтому уборку в доме нужно сделать заранее. Нельзя в Артемонов день сквернословить, ссориться, ругаться или обижать кого-либо, в том числе и животных – это плохая примета, привлекающая в дом неприятности. По традиции 6 апреля нужно провести в кругу семьи, чтобы благополучие не покидало дом, однако в гости ходить или принимать гостей нельзя – можно отдать свое благосостояние. В Артемонов день нельзя заниматься рукоделием – вязать и шить, а также завязывать узлы – это плохая примета, которая может помешать достижению цели. Планировать и делать дела, думать о прибыли и пересчитывать деньги 6 апреля нельзя — возможны большие финансовые потери. По народным приметам нельзя в Артемонов день вешать белье на улице, чтобы избежать порчи или проклятия. Народные приметы По народным приметам весна будет теплой, если ночь на Артемона будет звездной, а если 6 апреля солнечно – значит лето наступит скоро. Травы будет много и урожай зерновых будет богатый, если в Артемонов день роса или дождь, а если пойдет снег – это явная примета, что гречка хорошо уродится. Если с утра 6 апреля первым запоет жаворонок, значит в ближайшее время будет тепло, а если зяблик – это примета, что ожидается похолодание. По приметам снег долго пролежит, если он не полностью растаял 6 апреля, а если растаял весь – значит заморозков больше не будет. Нельзя ходить на рыбалку, если вода помутнела и прибавилась – по приметам клева не будет. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , праздник, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников