https://sputnik-georgia.ru/20230405/rekordnoe-kolichestvo-abiturientov-zaregestrirovalis-dlya-uchastiya-v-ene-v-gruzii-276449161.html

Рекордное количество абитуриентов зарегестрировались для участия в ЕНЭ в Грузии

Рекордное количество абитуриентов зарегестрировались для участия в ЕНЭ в Грузии

Процесс регистрации для участия в Единых национальных экзаменах завершился 3 апреля 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Рекордное количество желающих поступить в высшие учебные заведения Грузии прошли регистрацию для участия в Единых национальных экзаменах, их количество достигло более 45 тысяч абитуриентов, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. В Грузии 3 апреля завершилась регистрация на ЕНЭ для абитуриентов, а также для студентов, желающих поступить в магистратуру; для студентов, желающих получить или увеличить государственный грант для оплаты обучения в вузе; для учителей, желающих сдать экзамен по предмету для повышения квалификации или экзамен для получения статуса специального педагога.Программу поступления в вузы Грузии для этнических меньшинств могут продлить>>В грантовом конкурсе решили принять участие более трех тысяч человек; в магистратуру хотят поступить более десяти тысяч человек. Сдать экзамен по предмету решили более 16 тысяч учителей, а на экзамен для получения статуса специального педагога зарегистрировались около 2,5 тысячи человек, сообщили в ведомстве. В 2022 году для участия в ЕНЭ было зарегистрировано более 41 тысячи абитуриентов. Единые национальные экзамены в ГрузииДля того, чтобы в Грузии стать студентом, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору.По выбору можно сдать такие предметы, как литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.Отмененный с 2020 года предмет "общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует тот или иной университет.Национальный центр экзаменов и оценок Грузии напоминает, что до 13 апреля, 18:00, можно изменить или добавить предмет, а также изменить язык сдачи экзаменов.Экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустав, Телави, Хуло и Амбролаури.Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара).Перед регистрацией абитуриенты должны ознакомиться с электронным сборником "Справочник для абитуриентов", опубликованном на сайте центра. Здесь представлена детальная информация, связанная с экзаменами: это новшества, список образовательных программ, часто задаваемые вопросы и важные темы, касающиеся экзаменационного процесса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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