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Спустя 100 лет: Тбилисский театр оперы и балета вновь готовит премьеру "Даиси"
Спустя 100 лет: Тбилисский театр оперы и балета вновь готовит премьеру "Даиси"
"Даиси" – первая грузинская опера, созданная в советскую эпоху 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T21:40+0400
2023-04-05T21:40+0400
2023-04-05T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Премьера оперы "Даиси" композитора Закария Палиашвили спустя сто лет после первой постановки вновь состоится на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили. Постановочным дирижером оперы является Реваз Такидзе, постановочным режиссером – Гоча Капанадзе, в качестве главного хормейстера предстанет Автандил Чхенкели, а за хореографию будет отвечать известный грузинский танцовщик Илико Сухишвили. "Даиси" – первая грузинская опера, созданная в советскую эпоху. Идею оперы подсказал Палиашвили драматург и актер Валерьян Гуния. Гуния также написал либретто с использованием произведений Шота Руставели, Николоза Бараташвили, Акакия Церетели и Важа Пшавела. Премьера оперы состоялась в Тбилиси в декабре 1923 года. Режиссером этой постановки стал Котэ Марджанишвили. Успеху оперы немало способствовало выступление в главной роли выдающегося певца Вано Сараджашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета, анонсы
Спустя 100 лет: Тбилисский театр оперы и балета вновь готовит премьеру "Даиси"
21:40 05.04.2023 (обновлено: 21:51 05.04.2023)
"Даиси" – первая грузинская опера, созданная в советскую эпоху
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Премьера оперы "Даиси" композитора Закария Палиашвили спустя сто лет после первой постановки вновь состоится на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили.
Постановочным дирижером оперы является Реваз Такидзе, постановочным режиссером – Гоча Капанадзе, в качестве главного хормейстера предстанет Автандил Чхенкели, а за хореографию будет отвечать известный грузинский танцовщик Илико Сухишвили.
"Даиси" – первая грузинская опера, созданная в советскую эпоху. Идею оперы подсказал Палиашвили драматург и актер Валерьян Гуния. Гуния также написал либретто с использованием произведений Шота Руставели, Николоза Бараташвили, Акакия Церетели и Важа Пшавела.
Премьера оперы состоялась в Тбилиси в декабре 1923 года. Режиссером этой постановки стал Котэ Марджанишвили. Успеху оперы немало способствовало выступление в главной роли выдающегося певца Вано Сараджашвили.