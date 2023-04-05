https://sputnik-georgia.ru/20230405/ssha-vveli-vizovye-sanktsii-protiv-chetyrekh-sudey-gruzii-276465612.html

США ввели визовые санкции против четырех судей Грузии

США ввели визовые санкции против четырех судей Грузии

Визовые санкции вводятся против Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T20:38+0400

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сша

высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии – грузинских судей обвинили в "значительной коррупции", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.В частности, визовые санкции вводятся против Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе.Напомним, Высший совет юстиции – это главный руководящий орган судебной власти в Грузии и позиционируется как гарант ее независимости.Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. Сам Мурусидзе заявляет, что ничего противозаконного не совершал и во время рассмотрения дел руководствовался законами, которые действовали при прежних властях, и иных решений принимать не мог. Судья раздора >>Уже при правлении "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе продолжил карьеру судьи и получил бессрочное назначение на пост судьи. НПО и оппозиция обвиняют его в руководстве "судебным кланом" в Грузии, который якобы выполняет задания правящей партии в отношении политических конкурентов. Михаил Чинчаладзе как судья не участвовал в громких делах, однако оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. При этом уже бывший замглавы СГБ Грузии осужденный Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского аппеляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. А вот имя Ираклия Шенгелия связывают с фактом непотизма. Его супруга, сестра и племянница начали работу в судебной системе после его назначения. Кроме того, он также будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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