https://sputnik-georgia.ru/20230405/v-oon-uvereny-chto-vstrecha-lavrova-i-guterresha-v-nyu-yorke-sostoitsya-276467249.html

В ООН уверены, что встреча Лаврова и Гутерреша в Нью-Йорке состоится

В ООН уверены, что встреча Лаврова и Гутерреша в Нью-Йорке состоится

Лавров намерен посетить Нью-Йорк в апреле, где он планирует председательствовать на заседаниях СБ ООН 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T22:03+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность в том, что встреча Антониу Гутерреша с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится в ходе приезда министра в Нью-Йорк.Лавров намерен посетить Нью-Йорк в апреле, где он планирует председательствовать на заседаниях СБ ООН 24-25 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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