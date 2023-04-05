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В ООН уверены, что встреча Лаврова и Гутерреша в Нью-Йорке состоится
В ООН уверены, что встреча Лаврова и Гутерреша в Нью-Йорке состоится
Лавров намерен посетить Нью-Йорк в апреле, где он планирует председательствовать на заседаниях СБ ООН 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T22:03+0400
2023-04-05T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность в том, что встреча Антониу Гутерреша с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится в ходе приезда министра в Нью-Йорк.Лавров намерен посетить Нью-Йорк в апреле, где он планирует председательствовать на заседаниях СБ ООН 24-25 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, нью-йорк, сергей лавров, оон, мид россии
в мире, новости, нью-йорк, сергей лавров, оон, мид россии
В ООН уверены, что встреча Лаврова и Гутерреша в Нью-Йорке состоится
Лавров намерен посетить Нью-Йорк в апреле, где он планирует председательствовать на заседаниях СБ ООН
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность в том, что встреча Антониу Гутерреша с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится в ходе приезда министра в Нью-Йорк.
"Ожидаем, что встретимся с главой МИД Сергеем Лавровым, когда он будет в Нью-Йорке, и я уверен, что они (Лавров и Гутерреш - ред.) встретятся", - сказал Дюжаррик.
Лавров намерен посетить Нью-Йорк в апреле, где он планирует председательствовать на заседаниях СБ ООН 24-25 апреля.