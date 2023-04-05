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В США подтвердили ненадлежащее хранение секретных документов Джо Байденом
В США подтвердили ненадлежащее хранение секретных документов Джо Байденом
Американский Минюст разберется, каким образом государственные тайны оказались в неприспособленных для их хранения местах, которыми Байден пользовался в... 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Комитет по надзору палаты представителей США заявил, что обладает информацией о том, что Джо Байден, будучи вице-президентом, хранил секретные документы без надлежащих предосторожностей, пишет РИА Новости.Так, согласно показаниям Чунг, как рассказал председатель комитета республиканец Джеймс Комер, "коробки не были "заперты в шкафу" в Penn Biden Center (Центр за дипломатию и взаимодействие Университета Пенсильвании имени Байдена в Вашингтоне – ред.).Документы были доступны сотрудникам Центра, а также "потенциально другим лицам, имевшим доступ в офис". Кроме того, по его словам, которые приводит издание New York Post, коробки с секретными документами до того, как попасть в Центр "хранились в трех местах в Вашингтоне, а их перевозка осуществлялась на частном автомобиле."Мы должны найти, кто имел доступ к документам", – цитирует издание Комера. Он также сообщил, что "в предстоящие дни комитет свяжется с людьми, представляющими интерес для расследования".Дело в том, что президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа, ранее затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра в Вашингтоне нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Обамы. Американский Минюст намерен во всем разобраться. Уже назначен спецпрокурор для выяснения, как государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, вашингтон, джо байден, дональд трамп, барак обама, new york post
в мире, новости, политика, сша, вашингтон, джо байден, дональд трамп, барак обама, new york post
В США подтвердили ненадлежащее хранение секретных документов Джо Байденом
22:29 05.04.2023 (обновлено: 22:39 05.04.2023)
Американский Минюст разберется, каким образом государственные тайны оказались в неприспособленных для их хранения местах, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik.
Комитет по надзору палаты представителей США заявил, что обладает информацией о том, что Джо Байден, будучи вице-президентом, хранил секретные документы без надлежащих предосторожностей, пишет РИА Новости
.
"Вчера мы получили ошеломляющую информацию от бывшей помощницы президента Байдена Кэти Чунг. Показания Белого дома разваливаются", – говорится в Twitter-аккаунте комитета.
Так, согласно показаниям Чунг, как рассказал председатель комитета республиканец Джеймс Комер, "коробки не были "заперты в шкафу" в Penn Biden Center (Центр за дипломатию и взаимодействие Университета Пенсильвании имени Байдена в Вашингтоне – ред.).
Документы были доступны сотрудникам Центра, а также "потенциально другим лицам, имевшим доступ в офис".
Кроме того, по его словам, которые приводит издание New York Post, коробки с секретными документами до того, как попасть в Центр "хранились в трех местах в Вашингтоне, а их перевозка осуществлялась на частном автомобиле.
"Мы должны найти, кто имел доступ к документам", – цитирует издание Комера. Он также сообщил, что "в предстоящие дни комитет свяжется с людьми, представляющими интерес для расследования".
Дело в том, что президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа, ранее затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами.
В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра в Вашингтоне нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Обамы.
Американский Минюст намерен во всем разобраться. Уже назначен спецпрокурор для выяснения, как государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.