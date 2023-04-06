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ДТП на Востоке Грузии – есть жертвы

ДТП на Востоке Грузии – есть жертвы

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T15:12+0400

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грузия

происшествия

новости

кахети

лагодехи

дтп

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Кахети на востоке Грузии, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, авария произошла на дороге, соединяющей Лагодехи и Гурджаани. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку. В автомобиле во время аварии находились два человека. На месте мобилизованы сотрудники полиции, скорой помощи, а также спасатели. В 2022 году в Грузии произошло 7 517 дорожно-транспортных происшествий, 430 человек погибли, а 5 469 пострадали. Одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий в Грузии является превышение скорости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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грузия, происшествия, новости, кахети, лагодехи, дтп