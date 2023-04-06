https://sputnik-georgia.ru/20230406/indeks-kulicha-2023-skolko-stoit-prigotovit-paskhalnyy-kulich-v-gruzii-276482088.html

Индекс кулича 2023: сколько стоит приготовить пасхальный кулич в Грузии

Индекс кулича 2023: сколько стоит приготовить пасхальный кулич в Грузии

Sputnik Грузия выяснил, во сколько обойдется приготовить главное пасхальное угощение 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T12:41+0400

2023-04-06T12:41+0400

2023-04-06T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Приближается главный церковный праздник – Пасха, православные в 2023-м отпразднуют Светлое Воскресенье Христово 16 апреля. Главным угощением Пасхи является пасхальный кулич, который уже сейчас можно купить в любом магазине, однако многие хозяйки предпочитают приготовить праздничное угощение самостоятельно. Sputnik Грузия, в преддверии праздника поинтересовался, как изменились расходы на приготовление пасхального кулича за год. Как изменились расходы Чтобы приготовить пасхальный кулич по традиционному рецепту, понадобится: 1 кг пшеничной муки, 500 мл молока, 200 гр сливочного масла, 300 гр сахара, 6 яиц, 12 гр сухих дрожжей, 300 гр изюма, 1 ч/л ванили и четверть ч/л соли. Из данного количества продуктов получается три кулича весом около 700 грамм. В результате приготовление одного кулича, согласно усредненным рыночным ценам, обойдется в 7,7 лари. По сравнению с предпасхальным периодом 2022 года, в совокупности ингредиенты подорожали на 57%. И это без учета коммунальных расходов, которые, по данным Национальной службы статистики Грузии, за последний год выросли на 11,1%. Железная дорога Грузии переходит на особый режим работы по случаю Пасхи>>Значительный рост стоимости объясняется подорожанием пяти самых часто используемых продуктов в рецептах приготовления пасхального кулича – это пшеничная мука, сахар, сливочное масло, молоко и изюм, цены на которые за последний год ощутимо выросли. Так, например, цена 1 кг муки выросла на 100%, на 200-грамовую пачку масла "Президент" – на 66%, на 1 кг темного изюма – на 93%, на 1 кг сахара – на 27%, на литр молока – на 54%, а на одно яйцо – на 41%. Следовательно, рост себестоимости вызовет подорожание и конечного продукта, как произведенного в домашних условиях, так и кондитерскими фабриками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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