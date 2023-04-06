https://sputnik-georgia.ru/20230406/kogda-podesheveet-khleb-v-gruzii--proizvoditeli-nazvali-datu-276502073.html

Когда подешевеет хлеб в Грузии? – производители назвали дату

Когда подешевеет хлеб в Грузии? – производители назвали дату

Председатель Союза производителей хлеба выразил надежду, что в сетевых магазинах снижение цен произойдет организованно 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T17:36+0400

2023-04-06T17:36+0400

2023-04-06T17:36+0400

грузия

экономика

общество

малхаза долидзе

хлеб

цены

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Стоимость социального хлеба в Грузии снизится на 10 тетри с 10 апреля, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе журналистам в "медиацентре Мтавари". Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. Глава Союза производителей заверил, что снижение цен не повлияет на вес хлеба. Кроме того, Долидзе выразил надежду, что в сетевых магазинах снижение цен произойдет организованно. Хотя, как поступят малые магазины семейного типа сказать сложно. "Исходя из либерализации цен, они сами устанавливают наценку... Население будет приобретать хлеб там, где он будет стоить дешевле", – отметил он. Хлеб в Грузии подешевеет? >>О том, что хлеб в стране подешевеет, в начале недели заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, ссылаясь на снижение цен на муку. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая, между тем, является самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, общество, малхаза долидзе, хлеб, цены