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Медиаграмотность в школах – как Минобразования Грузии подготовилось к проекту
Медиаграмотность в школах – как Минобразования Грузии подготовилось к проекту
Ученики 10-х классов смогут по желанию выбрать предмет, где их обучат медиаграмотности 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T12:21+0400
2023-04-06T12:21+0400
грузия
новости
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии для подготовки проекта по медиаграмотности в школах страны опросило 1,5 тысячи учеников и 500 учителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Благодаря проекту "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" для старшеклассников с 2023-2024 учебного года появится новый предмет по выбору. В течение одного семестра переподготовленные педагоги будут обучать школьников медиаграмотности, информационному языку, обработке информации и тому, как распознать дезинформацию.Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?&gt;&gt;В рамках исследования, которое провели для подготовки проекта, были изучены нужды, компетенция и готовность учителей и учеников. На основе результатов исследования ля учеников 10-х классов разработан образовательный стандарт медиаграмотности, учебник и соответствующий тренинг-модуль для учителей.С помощью разработанного тренинг-модуля были переподготовлены 570 педагогов Грузии.Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари вместе с представителем офиса Детского фонда ООН в Грузии Хасаном Халилем и членом Комиссии коммуникации Натией Кукуладзе принял участие в презентации проекта. В Минобразования уверены, что это поможет ученикам развить логическое и критическое мышление, способность анализировать и многое другое.Департамент медиаграмотности Комиссии коммуникаций заботится о развитии медиаграмотности среди подростков, родителей и учителей уже шестой год.Проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" осуществляет Комиссия коммуникаций при финансировании Детского фонда ООН при сотрудничестве с министерством образования и науки Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии

Медиаграмотность в школах – как Минобразования Грузии подготовилось к проекту

12:21 06.04.2023
© Ministry of Education and Science of GeorgiaПрезентация проекта "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании"
Презентация проекта Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2023
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Ученики 10-х классов смогут по желанию выбрать предмет, где их обучат медиаграмотности
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии для подготовки проекта по медиаграмотности в школах страны опросило 1,5 тысячи учеников и 500 учителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря проекту "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" для старшеклассников с 2023-2024 учебного года появится новый предмет по выбору. В течение одного семестра переподготовленные педагоги будут обучать школьников медиаграмотности, информационному языку, обработке информации и тому, как распознать дезинформацию.
Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>
В рамках исследования, которое провели для подготовки проекта, были изучены нужды, компетенция и готовность учителей и учеников. На основе результатов исследования ля учеников 10-х классов разработан образовательный стандарт медиаграмотности, учебник и соответствующий тренинг-модуль для учителей.
С помощью разработанного тренинг-модуля были переподготовлены 570 педагогов Грузии.
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари вместе с представителем офиса Детского фонда ООН в Грузии Хасаном Халилем и членом Комиссии коммуникации Натией Кукуладзе принял участие в презентации проекта.

"В эпоху современных технологий, когда у молодых ребят есть доступ к информации в большом количестве, необходимо, чтобы у подростков была информация о таких важных вопросах, как дезинформация, безопасность интернета, свобода слова, стандарты беспристрастности медиа и так далее", – заявил Амилахвари.

В Минобразования уверены, что это поможет ученикам развить логическое и критическое мышление, способность анализировать и многое другое.
Департамент медиаграмотности Комиссии коммуникаций заботится о развитии медиаграмотности среди подростков, родителей и учителей уже шестой год.
Проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" осуществляет Комиссия коммуникаций при финансировании Детского фонда ООН при сотрудничестве с министерством образования и науки Грузии.
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