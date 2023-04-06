https://sputnik-georgia.ru/20230406/mediagramotnost-v-shkolakh--kak-minobrazovaniya-gruzii-podgotovilos-k-proektu-276480247.html

Медиаграмотность в школах – как Минобразования Грузии подготовилось к проекту

Медиаграмотность в школах – как Минобразования Грузии подготовилось к проекту

Ученики 10-х классов смогут по желанию выбрать предмет, где их обучат медиаграмотности 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T12:21+0400

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2023-04-06T12:21+0400

грузия

новости

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии для подготовки проекта по медиаграмотности в школах страны опросило 1,5 тысячи учеников и 500 учителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Благодаря проекту "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" для старшеклассников с 2023-2024 учебного года появится новый предмет по выбору. В течение одного семестра переподготовленные педагоги будут обучать школьников медиаграмотности, информационному языку, обработке информации и тому, как распознать дезинформацию.Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>В рамках исследования, которое провели для подготовки проекта, были изучены нужды, компетенция и готовность учителей и учеников. На основе результатов исследования ля учеников 10-х классов разработан образовательный стандарт медиаграмотности, учебник и соответствующий тренинг-модуль для учителей.С помощью разработанного тренинг-модуля были переподготовлены 570 педагогов Грузии.Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари вместе с представителем офиса Детского фонда ООН в Грузии Хасаном Халилем и членом Комиссии коммуникации Натией Кукуладзе принял участие в презентации проекта. В Минобразования уверены, что это поможет ученикам развить логическое и критическое мышление, способность анализировать и многое другое.Департамент медиаграмотности Комиссии коммуникаций заботится о развитии медиаграмотности среди подростков, родителей и учителей уже шестой год.Проект "Интегрирование медиаграмотности в формальном образовании" осуществляет Комиссия коммуникаций при финансировании Детского фонда ООН при сотрудничестве с министерством образования и науки Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии