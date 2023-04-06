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Первая встреча на высоком уровне по вопросу черноморского кабеля прошла в Тбилиси

Первая встреча на высоком уровне по вопросу черноморского кабеля прошла в Тбилиси

На данном этапе "Грузинская государственная электросистема" с помощью консультационной компании CESI проводит технико-экономическое исследование проекта 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Проект по прокладке линии подводного электрического кабеля по дну Черного моря – это возможность для стран, расположенных в Каспийском море и Европе, быть лучше связанными друг с другом, – заявил государственный секретарь Министерства энергетики Румынии Джордж Никулеску. В Тбилиси состоялась первая встреча на высоком уровне государственных органов Грузии, Румынии, Азербайджана и Венгрии, на которой обсуждалось сотрудничество по проекту Черноморского подводного кабеля. По словам госсекретаря Минэнергетики Румынии, проект – настоящий вызов с технической точки зрения, выразив надежду, что компании, которые будут реализовывать этот проект, проделают очень хорошую работу. "Основной целью проекта является улучшение связи с важными регионами. С точки зрения Румынии, это еще один шаг к совместному использованию источников энергии и диверсификации природного газа для лучшей связи со странами региона", – заявил Никулеску. Встреча, которую открыл вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, состоялась в рамках соглашения между правительствами Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Алиев предлагает увеличить инвестиции в Грузию для транзита электроэнергии в Европу >>Страны, участвующие в соглашении, подчеркивают необходимость сотрудничества в области энергетики, чтобы обеспечить обмен зеленой энергией и энергетическую стабильность. Одним из важных вопросов соглашения стал проект Черноморского подводного кабеля. В мероприятии также приняли участие министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, директор Агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Джавид Абдулаев, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус, гендиректор Госэлектросистемы Грузии Георгий Гигинеишвили и другие высокопоставленные гости. Проект подводного кабеля Черного моря будет реализован при поддержке правительства Грузии и сотрудничестве операторов системы электропередачи Грузии и Румынии "Грузинская государственная электросистема" и "Трансэлектрика". Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. На данном этапе "Грузинская государственная электросистема" с помощью консультационная компания CESI проводит технико-экономическое исследование проекта. В будущем в рамках проекта также будут проведены оценки экологического и социального воздействия, а также геофизические и геотехнические исследования дна Черного моря. С помощью них будут определены возможности и наилучшие пути практической реализации проекта. Комитет рассмотрит подготовленную CESI презентацию с изложением текущих и запланированных мероприятий в рамках технико-экономического обоснования. Германия заинтересовалась проектом энергомоста из Грузии в Европу >>Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитию сектора возобновляемой энергетики, увеличению транзитных возможностей. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км (1 100 км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, румыния, черное море, европа, леван давиташвили, петер сийярто, азербайджан, венгрия, энергетика