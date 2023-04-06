https://sputnik-georgia.ru/20230406/v-gruzii-dosrochno-otmenili-zapret-na-eksport-pshenitsy-276486854.html

В Грузии досрочно отменили запрет на экспорт пшеницы

В Грузии досрочно отменили запрет на экспорт пшеницы

В Грузии прекратили работать мелькомбинаты 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T13:47+0400

2023-04-06T13:47+0400

2023-04-06T14:46+0400

экономика

новости

грузия

министерство сельского хозяйства грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/17/266827314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_478227066bded89c414cd33965c7a5be.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Правительство Грузии преждевременно отменило временный запрет на экспорт пшеницы, который был введен в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства страны.Грузия прекратила экспорт пшеницы и ячменя с 4 июля 2022 года с учетом возросших рисков продовольственной безопасности, связанных с конфликтом на Украине. Запрет должен был действовать до 1 июля 2023 года, но было решено отменить его уже 6 апреля. Министр пояснил, почему в Грузии не введут пошлину на ввозимую муку>>Решение о преждевременной отмене запрета правительство приняло по инициативе Минсельхоза, по данным которого на сегодняшний день таких угроз больше нет, в том числе и риска дефицита пшеницы. Ранее в Ассоциации производителей зерна заявили, что грузинские фермеры не могут реализовать в среднем 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы из-за отсутствия спроса. Дело в том, что из-за сокращения импорта пшеницы и увеличения объемов импорта муки в Грузию все мелькомбинаты в стране приостановили работу. Грузия стала покупать меньше пшеницы в связи с ростом экспортной пошлины на этот товар из России. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы в последние годы завозили из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна, так как ее стоимость самая выгодная для Грузии. На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, министерство сельского хозяйства грузии