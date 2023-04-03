https://sputnik-georgia.ru/20230403/ministr-poyasnil-pochemu-v-gruzii-ne-vvedut-poshlinu-na-vvozimuyu-muku-276389482.html
Министр пояснил, почему в Грузии не введут пошлину на ввозимую муку
Министр пояснил, почему в Грузии не введут пошлину на ввозимую муку
В любом случае для фермеров не будет убыточно наращивать производство пшеницы, и ведомство будет помогать в этом вопросе, заявил министр 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T22:44+0400
2023-04-03T22:44+0400
2023-04-03T23:08+0400
грузия
новости
экономика
отар шамугия
зерно
сельское хозяйство
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Решение о введении пошлины на экспортируемую муку может вызвать повышение стоимости хлеба в Грузии, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства. В середине марта мелькомбинаты в Грузии приостановили работу, из-за чего фермерам некуда девать собранный урожай пшеницы. Ассоциация производителей зерна и муки Грузии предложили правительству в качестве решения ввести плавающую пошлину на экспортируемую муку в том же размере, как Россия устанавливает на пшеницу. Это, по их словам, сделает муку и пшеницу конкурентными категориями. По совам министра, сегодня уже идет речь о том, что хлеб может подешеветь, что очень важно для жителей страны, поэтому правительству нецелесообразно принимать решение, которое прямо или косвенно будет способствовать росту цен на хлеб. Шамугия высказал мнение, что мелькомбинаты поэтапно возобновят работу, отметив, что это зависит и от цен на муку и пшеницу на рынке. Министр добавил, что в любом случае для фермеров не будет убыточно наращивать производство пшеницы, и ведомство будет помогать в этом вопросе. Когда подешевеет хлеб в Грузии – ответ эксперта >>Как ранее заявили в Ассоциации зернопроизводителей, грузинские фермеры не могут реализовать в среднем 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся в амбарах, из-за отсутствия спроса. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому грузинским фермерам просто некуда девать собранный урожай. Проблемы мельниц Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу прошлого года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу >>Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, отар шамугия , зерно, сельское хозяйство, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, экономика, отар шамугия , зерно, сельское хозяйство, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Министр пояснил, почему в Грузии не введут пошлину на ввозимую муку
22:44 03.04.2023 (обновлено: 23:08 03.04.2023)
В любом случае для фермеров не будет убыточно наращивать производство пшеницы, и ведомство будет помогать в этом вопросе, заявил министр
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Решение о введении пошлины на экспортируемую муку может вызвать повышение стоимости хлеба в Грузии, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.
В середине марта мелькомбинаты в Грузии приостановили работу, из-за чего фермерам некуда девать собранный урожай пшеницы. Ассоциация производителей зерна и муки Грузии предложили правительству в качестве решения ввести плавающую пошлину на экспортируемую муку в том же размере, как Россия устанавливает на пшеницу. Это, по их словам, сделает муку и пшеницу конкурентными категориями.
"Если будет принято такое решение, мы не можем быть уверены, что цены на хлеб не вырастут… Завтра или послезавтра и в дальнейшем, если будет рост цен на пшеницу и муку, это напрямую повлияет на рост цен на хлеб. Следовательно, мы не договорились об этом", – завил Шамугия.
По совам министра, сегодня уже идет речь о том, что хлеб может подешеветь, что очень важно для жителей страны, поэтому правительству нецелесообразно принимать решение, которое прямо или косвенно будет способствовать росту цен на хлеб.
Шамугия высказал мнение, что мелькомбинаты поэтапно возобновят работу, отметив, что это зависит и от цен на муку и пшеницу на рынке. Министр добавил, что в любом случае для фермеров не будет убыточно наращивать производство пшеницы, и ведомство будет помогать в этом вопросе.
Как ранее заявили в Ассоциации зернопроизводителей, грузинские фермеры не могут реализовать в среднем 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся в амбарах, из-за отсутствия спроса.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому грузинским фермерам просто некуда девать собранный урожай.
Проблемы мельниц
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу прошлого года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию.
По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).