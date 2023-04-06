https://sputnik-georgia.ru/20230406/veter-i-dozhd--sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-276500930.html

Ветер и дождь – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

Ветер и дождь – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

На всей территории страны ожидается дождь, ночью в высокогорье мокрый снег, в некоторых местах сильный 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T16:52+0400

2023-04-06T16:52+0400

2023-04-06T16:52+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/11/250077068_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b93c11a6a142e27e181df39d689add0e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории страны. По информации Национального агентства окружающей среды, в Грузии погода ухудшится 8 апреля. На всей территории страны ожидается дождь, ночью в высокогорье мокрый снег, в некоторых местах сильный. Днем ожидается западный сильный ветер. Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках, а в горных зонах страны возможно появление и активизация оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды