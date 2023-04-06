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Ветер и дождь – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Ветер и дождь – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
На всей территории страны ожидается дождь, ночью в высокогорье мокрый снег, в некоторых местах сильный 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T16:52+0400
2023-04-06T16:52+0400
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новости
погода
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории страны. По информации Национального агентства окружающей среды, в Грузии погода ухудшится 8 апреля. На всей территории страны ожидается дождь, ночью в высокогорье мокрый снег, в некоторых местах сильный. Днем ожидается западный сильный ветер. Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках, а в горных зонах страны возможно появление и активизация оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды

Ветер и дождь – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

16:52 06.04.2023
© photo: Sputnik / StringerТуман и пасмурная погода осенью в Тбилиси - ноябрь
Туман и пасмурная погода осенью в Тбилиси - ноябрь - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На всей территории страны ожидается дождь, ночью в высокогорье мокрый снег, в некоторых местах сильный
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории страны.
По информации Национального агентства окружающей среды, в Грузии погода ухудшится 8 апреля.
На всей территории страны ожидается дождь, ночью в высокогорье мокрый снег, в некоторых местах сильный. Днем ожидается западный сильный ветер.
Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках, а в горных зонах страны возможно появление и активизация оползневых процессов.
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