https://sputnik-georgia.ru/20230406/vnimaniyu-vladeltsev-sobak-v-gruzii-planiruyutsya-novshestva-276469935.html

Вниманию владельцев собак! В Грузии планируются новшества

Вниманию владельцев собак! В Грузии планируются новшества

По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T07:01+0400

2023-04-06T07:01+0400

2023-04-06T08:12+0400

майя битадзе

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии могут ввести обязательное чипирование собак, заявила глава комитета по охране окружающей среды парламента Грузии Майя Битадзе. Работа над новым проектом о владении домашними животными в Грузии началась в декабре 2022 года. По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками. По ее словам, единственный способ проконтролировать численность – это мониторинг. "После того, как законопроект вступит в силу, все собаки будут обязательно чипированы", – сказала Битадзе. Битадзе утверждает, что по проекту ни одна ветеринарная клиника, зоомагазин или рынок не будет иметь права продавать или разводить собак без чипа, а все обнаруженные на улице собаки будут идентифицированы и в отношении их владельцев будут применены соответствующие санкции. Ранее авторы проекта отмечали, что в проекте будет запрет на владение конкретными породами, которых можно отнести к бойцовским или агрессивным, а также будут отрегулированы вопросы выгула и усыпления домашних животных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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майя битадзе, грузия, новости, общество