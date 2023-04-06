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Вниманию владельцев собак! В Грузии планируются новшества
Вниманию владельцев собак! В Грузии планируются новшества
По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T07:01+0400
2023-04-06T08:12+0400
майя битадзе
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии могут ввести обязательное чипирование собак, заявила глава комитета по охране окружающей среды парламента Грузии Майя Битадзе. Работа над новым проектом о владении домашними животными в Грузии началась в декабре 2022 года. По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками. По ее словам, единственный способ проконтролировать численность – это мониторинг. "После того, как законопроект вступит в силу, все собаки будут обязательно чипированы", – сказала Битадзе. Битадзе утверждает, что по проекту ни одна ветеринарная клиника, зоомагазин или рынок не будет иметь права продавать или разводить собак без чипа, а все обнаруженные на улице собаки будут идентифицированы и в отношении их владельцев будут применены соответствующие санкции. Ранее авторы проекта отмечали, что в проекте будет запрет на владение конкретными породами, которых можно отнести к бойцовским или агрессивным, а также будут отрегулированы вопросы выгула и усыпления домашних животных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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майя битадзе, грузия, новости, общество
майя битадзе, грузия, новости, общество

Вниманию владельцев собак! В Грузии планируются новшества

07:01 06.04.2023 (обновлено: 08:12 06.04.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Осень в Тбилиси
Осень в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии могут ввести обязательное чипирование собак, заявила глава комитета по охране окружающей среды парламента Грузии Майя Битадзе.
Работа над новым проектом о владении домашними животными в Грузии началась в декабре 2022 года. По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками.

"Основной целью этого законопроекта будет жесткий контроль над вопросом владения и разведения собак. В противном случае, сколько бы операций по кастрации-стерилизации не проводилось бы государством, проблему не решить, если не контролировать людей, которые покупают или разводят собак", – сказала Битадзе.

По ее словам, единственный способ проконтролировать численность – это мониторинг. "После того, как законопроект вступит в силу, все собаки будут обязательно чипированы", – сказала Битадзе.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - мужчина в маске с собакой в машине
Эпидемия коронавируса - мужчина в маске с собакой в машине - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2023
Эпидемия коронавируса - мужчина в маске с собакой в машине
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Битадзе утверждает, что по проекту ни одна ветеринарная клиника, зоомагазин или рынок не будет иметь права продавать или разводить собак без чипа, а все обнаруженные на улице собаки будут идентифицированы и в отношении их владельцев будут применены соответствующие санкции.
Ранее авторы проекта отмечали, что в проекте будет запрет на владение конкретными породами, которых можно отнести к бойцовским или агрессивным, а также будут отрегулированы вопросы выгула и усыпления домашних животных.
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