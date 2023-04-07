https://sputnik-georgia.ru/20230407/aliev-tbilisi-i-baku-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-tranzite-energoresursov-v-evropu-276533910.html

Алиев: Тбилиси и Баку укрепляют сотрудничество в транзите энергоресурсов в Европу

Алиев: Тбилиси и Баку укрепляют сотрудничество в транзите энергоресурсов в Европу

В 2027 году Азербайджан планирует поставить в Европу более 20 миллиардов кубометров газа, заявил глава Азербайджана 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T16:53+0400

2023-04-07T16:53+0400

2023-04-07T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Роль сотрудничества Грузии и Азербайджана играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы и растет с каждым днем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Грузия и Азербайджан активно сотрудничают в сфере энергетики. Через Грузию Азербайджан поставляет газ в Турцию и дальше в Европу и теперь стороны обсуждают осуществление поставок электроэнергии в Европу. Он отметил, что сотрудничество в энергобезопасности движется по двум направлениям, одно из которых поставки газа. "Ежегодно мы увеличиваем масштаб и объем поставок природного газа в Европу. В этом году Азербайджан решил поставить на международный рынок 24,5 миллиарда кубометров газа. Этот показатель растет, и, согласно меморандуму о взаимопонимании, который мы подписали с ЕС в прошлом году, в 2027 году мы поставим в Европу более 20 миллиардов кубометров газа" - сказал Алиев. Вторым важным вопросом в вопросе сотрудничества Грузии и Азербайджана в плане энергобезопасности Европы Алиев назвал прокладку подводного электрокабеля через Черное море, в этом проекте Грузия и Азербайджан участвуют совместно с Румынией и Венгрией. Первая встреча на высоком уровне по вопросу черноморского кабеля прошла в Тбилиси >>"Это масштабный проект и для успешного осуществления необходимы совместные усилия всех четырех стран и поддержка ЕС", - сказал Алиев. В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в декабре 2022 года подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое в числе прочего подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км (1 100 км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Грузии и Азербайджану поставлять в Европу электроэнергию с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Кроме того с 1 января 2023 года начались поставки азербайджанского газа в Румынию через Грузию. Из Азербайджана газ в Европу попадает через газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, азербайджан, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, европа, румыния, газ